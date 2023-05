दिवालिया Go First ने कैंसिल की फ्लाइट तो DGCA ने थमाया नोटिस, दोहरे मुश्किल में फंसी कंपनी

नई दिल्‍ली. घरेलू विमानन सेवा कंपनी गो फर्स्‍ट (Go First) दोहरी मुश्किल में घिरती नजर आ रही है. कंपनी दिवालिया हो चुकी है. कंपनी के बोर्ड ने समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति भी दे दी है. इसके बाद Go First के सीईओ ने मीडिया के सामने आकर अगली फ्लाइट के लिए टिकट कैंसिल कर दिया है. कंपनी ने 3 और 4 मई की सभी फ्लाइट को भी कैंसिल कर दिया है. इसके बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है.

DGCA ने कंपनी को भेजे कारण बताओ नोटिस में पूछा है कि बिना उसे जानकारी दिए और उसकी अनुमति के ही कंपनी ने 3 और 4 मई, 2023 की अपनी शिड्यूल फ्लाइट को कैसे रद्द कर दिया. कंपनी ने इन उड़ानों को कैंसिल करने से पहले न तो कोई जानकारी दी है और न ही जरूरी अनुमति प्राप्‍त की है. यात्रियों के हितों को देखते हुए किसी भी उड़ान को कैंसिल करने से पहले DGCA की अनुमति लेना जरूरी होता है. यह अनुपालन की अवहेलना है और कंपनी ने नागरिक उड्डयन के नियमों से जुड़े जरूरी प्रोसीजर को फॉलो भी नहीं किया है.

Go First is also directed to submit the details of the steps taken to mitigate the inconvenience caused to the passengers booked on flights for 3rd & 4th May and submit their plan of action to operate flights as per the approved schedule from 5th May 2023 onwards: DGCA pic.twitter.com/WfA8QLZJbt

