DigiYatra ऐप का बीटा वर्जन जारी, दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक-इन की लंबी लाइन से मिलेगा छुटकारा

नई दिल्ली. अगर आप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Indira Gandhi International Airport) के टर्मिनल-3 पर जल्दी चेक-इन करना चाहते हैं तो अब दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी डायल (DIAL) ने यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है. दरअसल, डायल ने सोमवार (15 अगस्त, 2022) को डिजियात्रा (DigiYatra) ऐप का बीटा वर्जन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर शुरू किया. इससे यात्री इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर जल्द ‘चेक-इन’ कर पाएंगे.

फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम में एंट्री

ये यात्रियों के लिए एक बायोमेट्रिक एनेबल्ड सीमलैस ट्रेवल एक्सपीरियंस होने वाला है. डिजियात्रा प्रोजेक्ट्स के तहत यात्री पेपरलैस और कॉन्टैक्टलेस प्रक्रिया के जरिए एयरपोर्ट पर विभिन्न चेकिंग प्वाइंट्स को पार कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें पहचान साबित करने के लिए ‘फेशियल फीचर’ का उपयोग करना होगा जो बोर्डिंग पास से जुड़ेगा .

Delhi International Airport Ltd (DIAL) launches beta version of ‘DigiYatra’ app for Android platform. It’s a Biometric Enabled Seamless Travel experience based on Facial Recognition technology. It aims to provide paperless &seamless travel experience to the passengers, says DIAL. pic.twitter.com/Im84myRe8k

