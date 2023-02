Tax Collection: सरकार की कमाई में जबरदस्त उछाल, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 24% बढ़कर ₹15.67 लाख करोड़ पर पहुंचा

नई दिल्ली. इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर है. दरअसल, टैक्स कलेक्शन में तेजी आई है. वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Gross Direct Tax Collection) 24 फीसदी बढ़कर 15.67 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक उसका नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.98 लाख करोड़ रुपये रहा है जो एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 18.40 फीसदी ज्यादा है. यह आंकड़ा टैक्स रिफंड के समायोजन के बाद का है.

Gross Direct Tax collections for FY 2022-23 upto 10th February,2023 are at Rs.15.67 lakh crore, higher by 24.09% over gross collections for corresponding period of preceding yr.

Net collections at Rs.12.98 lakh crore are 18.40% higher than net collections for same period last yr pic.twitter.com/zScjec2Vsl

