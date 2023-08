नई दिल्ली. मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर आई है. चालू वित्त वर्ष सरकारी खजाने के लिए बेहतर साबित हो रहा है. सरकार की टैक्स से आय लगातार बढ़ रही है. केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष 2023-24 में 10 अगस्त तक ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़े जारी कर दिए हैं. मौजूदा वित्त वर्ष में 10 अगस्त तक कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अभी तक 15.73 फीसदी बढ़कर 6.53 लाख करोड़ रुपये रहा.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने 11 अगस्त को जारी एक बयान में कहा कि ‘रिफंड’ जारी करने के बाद शुद्ध डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 5.84 लाख करोड़ रुपये रहा. यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 17.33 फीसदी अधिक है.

Gross Direct Tax collections for FY 2023-24 upto 10th August, 2023 are at Rs. 6.53 lakh crore, higher by 15.73% over gross collections for corresponding period of preceding year.

Net collections at Rs. 5.84 lakh crore are 17.33% higher than net collections for the corresponding… pic.twitter.com/bUbsub5kwH

