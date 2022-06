नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 45% का इजाफा, सरकारी खजाने में आए ₹3.39 लाख करोड़

नई दिल्ली. मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, चालू वित्त वर्ष में टैक्स कलेक्शन में तेज बढ़त दर्ज हुई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के मुताबिक, एडवांस टैक्स कलेक्शन अच्छा रहने से चालू वित्त वर्ष में जून के मध्य तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Net Direct Tax Collections) 45 फीसदी बढ़कर 3.39 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को कहा कि इस दौरान 3.39 लाख करोड़ रुपये के नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कॉरपोरेट टैक्स (CIT) की हिस्सेदारी 1.70 लाख करोड़ रुपये रही. इसके अलावा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) सहित पर्सनल इनकम टैक्स (PIT) के रूप में 1.67 लाख करोड़ रुपये से अधिक कलेक्शन हुआ.

Net Direct Tax collections for FY 2022-23 as on 16.06.22 at Rs. 3.39 lakh crore grow at over 45% over the collections of corresponding period in preceding year.

Advance Tax collections as on 16.06.22 at Rs. 1.01 lakh crore grow at over 33% over the same period in preceding year. pic.twitter.com/xmUgLlMg3q

