Tax Collection: FY23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में आया 173% का उछाल, सरकारी खजाने में आए ₹19.68 लाख करोड़

नई दिल्ली. इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर है. दरअसल, टैक्स कलेक्शन में तेजी आई है. देश में ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Direct Tax Collections) बीते वित्त वर्ष 2022-23 में 173 फीसदी उछलकर 19.68 करोड़ रुपये से अधिक रहा.

टैक्स वापसी के एडजस्टमेंट के बाद शुद्ध रूप से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन वित्त वर्ष 2013-14 से 2022-23 के दौरान 160 फीसदी बढ़कर 16.61 लाख करोड़ रुपये रहा. केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 2021-22 के लिए अपडेट आंकड़े जारी किए हैं. साथ ही 2022-23 के लिए अस्थायी आंकड़े दिए हैं.

➡️Direct Tax collections(provisional) for FY2022-23 exceed the BE by ₹2.41 lakh crore i.e by 16.97% & RE by 0.69%

➡️Gross DT collections(provisional) at ₹19.68 lakh crore register a growth of 20.33%

➡️Net DT collections(provisional) at ₹16.61 lakh crore mark a growth of 17.63% pic.twitter.com/wa9VIJsYH8

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) April 3, 2023