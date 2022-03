ये बड़ी IT कंपनी सोच रही है निवेशकों के बारे में, फिर से दे सकती है डिविडेंड

नई दिल्ली. विप्रो (Wipro) ने भारतीय एक्सचेंजों को सूचित किया है कि कंपनी के निदेशक मंडल (Board Of Directors) की बैठक 25 मार्च 2022 को निर्धारित है. विप्रो के निदेशक मंडल की आज की निर्धारित बैठक का उद्देश्य 2021-22 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश की घोषणा पर विचार करना और उसे मंजूरी देना है. यदि विप्रो के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो यह इस वर्ष आईटी दिग्गज द्वारा दूसरा अंतरिम लाभांश होगा. कंपनी इससे पहले जनवरी 2022 में अंतरिम लाभांश की घोषणा कर चुकी है.

दूसरे अंतरिम लाभांश (Dividend) पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए विप्रो के निदेशक मंडल की बैठक के मद्देनजर, कंपनी की प्रतिभूतियों में लेनदेन (Dealing in the securities of the company) के लिए ट्रेडिंग विंडो 16 मार्च 2022 से 27 मार्च 2022 के समापन समय तक बंद कर दी गई है.

पहले भी दिया था डिविडेंड

आज यदि डिविडेंड स्वीकृत हो जाता है, तो यह 2022 में इस आईटी कंपनी द्वारा घोषित दूसरा अंतरिम लाभांश (Interim Dividend) होगा. इससे पहले, इस साल जनवरी में, विप्रो के बोर्ड ने कंपनी के सदस्यों को 2 रुपये प्रत्येक की वेल्यू के प्रति इक्विटी शेयर पर 1 रुपये के अंतरिम लाभांश की घोषणा की थी. विप्रो के निदेशक मंडल द्वारा घोषित इस पहले अंतरिम लाभांश का भुगतान 5 फरवरी 2022 तक किया गया था.

गुरुवार यानी 24 मार्च 2022 को एनएसई पर विप्रो शेयर की कीमत ₹611.10 पर बंद हुई. आईटी स्टॉक ने गुरुवार सत्र में ₹613.80 का उच्च स्तर बनाया. वर्तमान में विप्रो के शेयरों की बाजार पूंजी करीब 3.34 लाख करोड़ है.

