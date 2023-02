नई दिल्‍ली. सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म टि्वटर (Twitter) का इस्‍तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए फिर बड़ी खबर आई है. कंपनी के मुखिया एलन मस्‍क ने कहा है कि अब इस प्‍लेटफॉर्म पर टू-फैक्‍टर ऑथेंटिकेशन (2FA) का फायदा वही यूजर उठा सकेंगे, जिनके पास ब्‍लू टिक होगा. बाकी यूजर्स को 19 मार्च, 2023 तक इस फीचर को रिमूव करने का भी निर्देश दिया है और उनके लिए प्‍लान बी बताया है. इसका मतलब हुआ कि ब्‍लू टिक वाले यूजर्स को डबल सेफ्टी मिलेगी.

दरअसल, एलन मस्‍क ने जबसे टि्वटर की बागडोर संभाली है, कंपनी में कुछ न कुछ बदलता ही रहता है. उन्‍होंने पहले ब्‍लू टिक को पेड सर्विस बनाया और अब यूजर्स के अकाउंट की सेफ्टी को लेकर भी दो ढर्रे बना दिए हैं. जिनके पास ब्‍लू टिक होगा, उन्‍हें टेक्‍स्‍ट मैसेज से टू-फैक्‍टर ऑथेंटिकेशन की सुविधा मिलेगी और बाकी सभी यूजर्स को अब ये सुविधा रिमूव करनी होगी. 2FA सुरक्षा टि्वटर अकाउंट की सेफ्टी के लिए सबसे जरूरी सिक्‍योरिटी लेयर है.

Use of free authentication apps for 2FA will remain free and are much more secure than SMS https://t.co/pFMdxWPlai

— Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2023