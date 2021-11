जानिए कैसे करें बिना मोबाइल नंबर के Aadhaar Card डाउनलोड? ये है आसान प्रोसेस

नई दिल्ली. आज के समय में हम सभी के लिए आधार एक जरूरी कार्ड है, जिसके बिना हम अपने घर से लेकर सरकारी कामकाज के बारे में सोच भी नहीं सकते. ऐसे में अगर हमारा आधार कार्ड कही गुम जाए तो बड़ी ही दिक्कत होती है और खासकर तब जब आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर याद ना हो. इसी को देखते हुए UIDAI ने उपभोक्ताओं के लिए एक और खास सुविधा दी है. आप बिना मोबाइल नंबर के आधार कार्ड डाउनलोड करना इन दिनों संभव है. चलिए जानते हैं क्या है तरीका…

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के अनुसार, आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना अनिवार्य नहीं है. जिनके पास अपने आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, वे यूआईडीएआई की वेबसाइट uidai.gov.in पर लॉग इन करके अपनी विशिष्ट 12 अंकों की पहचान संख्या ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Gold Price Today: सोने के दाम में आई तेजी, फटाफट चेक करें आज कितना महंगा हुआ 10 ग्राम Gold

मोबाइल नंबर के बिना ऑनलाइन डाउनलोड करें आधार कार्ड

>> सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर लॉग इन करें

>> उसके बाद “माई आधार” (My Aadhaar) विकल्प चुनें

>> अब Order Aadhaar Reprint पर क्लिक करें

>> फिर 12 डिजिट की आधार संख्या या 16 अंकों वाले VID नंबर भरें, उसके बाद सेक्योरिटी कोड डालें

>> इसके बाद ‘My Mobile number is not registered’ ऑप्शन पर क्लिक करें.

>> अब आप मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आपके आधार नंबर के साथ पंजीकृत नहीं है.

>> Send OTP पर क्लिक करें

>> नियम और शर्तें विकल्प के सामने बॉक्स में चेक इन करें

>> अब Submit बटन पर क्लिक करें

>> ऑथेंटिकेशन के बाद आपके कंप्यूटर मॉनीटर पर ‘Preview Aadhaar Letter’ आएगा

>> इसके बाद ई आधार डाउनलोड के लिए पेमेंट करें

>> अपने ई आधार का पीडीएफ डाउनलोड करें

जारी किया था PVC कार्ड

UIDAI ने कार्ड की सेफ्टी को देखते हुए हाल ही में Aadhaar PVC कार्ड की शुरुआत की है. कोई भी आधार कार्डधारक UIDAI की वेबसाइट से नया PVC Card ऑर्डर कर सकता है. UIDAI ने बताया है कि नए पोलिविनाइल क्लोराइड (PVC) Aadhaar Card को कैरी करना बहुत आसान है. इसका साइज काफी छोटा होता है आप इसे वॉलेट में आराम से रख सकते हैं.

Tags: Aadhaar Card, Aadhaar update, Business news in hindi