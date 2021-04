COVID-19: आवश्यक चीजों की मैन्युफैक्चरिंग की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने बनाया कंट्रोल रूम

देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कोहराम अब बढ़ता जा रहा है. इस बीच, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआईआईटी (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) ने कोविड-19 महामारी के इस दौर में आवश्यक चीजों के इंटरनल ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और पहुंचाने की सुविधाओं पर निगाह रखने के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है.विभाग ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि जो कंपनियां माल के परिवहन और वितरण या संसाधनों की व्यवस्था करने में कठिनाई का सामना कर रही हैं, वे कंट्रोल रूम के नंबर- 011 23062383, 23062975 पर अधिकारियों से संपर्क कर सकती है. वे अपनी समस्या ईमेल- डीपीआईआईटी-कंट्रोलरूम एट गॉव डॉट इन (dpiit-controlroom@gov.in) पर भी लिख सकती है.यह सुविधा मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, थोक या ई-कॉमर्स किसी भी प्रकार का काम करने वाली कंपनियों के लिए खुली है. उपरोक्त टेलीफोन नंबर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक काम करेंगे. कंट्रोल रूम को मिली शिकायत को संबंधित राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के समक्ष उठाया जाएगा.विभाग जरूरी चीजों की ढुलाई और सप्लाई तथा मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति पर निगाह रखेगा ताकि वायरस का संक्रमण रोकने के लिए राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासऩ द्वारा लागू पाबंदियों की वजह से जरूरी चीजों के मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई की समस्या न खड़ी हो.