DYK: क्या आप जानते हैं, अब 15 मिनट के अंदर होने लगी है ग्रोसरी की ऑनलाइन डिलीवरी

नई दिल्ली. अगर आप घर के लिए जरूरी ग्रोसरी आइटम खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है. अब आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग अच्छा विकल्प हो सकता है. दरअसल, कई ऑनलाइन कंपनियां अब ऑर्डर करने के 15 मिनट के अंदर आपके घर तक ग्रोसरी की डिलीवरी करने लगी हैं.

ऑनलाइन ग्रोसरी के क्षेत्र में ग्रोफर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के बाद अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी (Swiggy) और जोमैटो (Zomato) भी आपके घर तक ग्रोसरी पहुंचाने लगी है. खास बात यह है कि कंपनियां ऑनलाइन ग्रोसरी खरीदने पर डिस्काउंट भी दे रही हैं.

ग्रोफर्स

ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी फर्म ग्रोफर्स ने 15 मिनट के अंदर इंस्टेंट डिलीवरी में शुरू की है. गौरतलब है कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग (CCI) ने जोमैटो के ग्रोफर्स में 9.3 फीसदी हिस्‍सेदारी खरीदने के प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है.

Hear that, Delhi? We are delivering at super fast speed! 🚀#grocery #fastdelivery #delhi pic.twitter.com/M3N9cNlpmW

— grofers (@Grofers) August 7, 2021