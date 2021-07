अगर आपके पास हैं 1 से 100 रुपये तक की ये नोट और पुराने सिक्के तो आपको मिलेंगे ₹1.5 लाख, जानिए कैसे?

अगर आपके पास पुराने सिक्के (Old Coins) और करेंसी नोट (Old currency note) हैं और उन्हें ऑनलाइन बेचने का फैसला करते हैं तो आप रातोंरात अमीर बन सकते (How to be a billionaire) हैं. दरअसल, 1 और 2 रुपये के पुराने दुर्लभ सिक्के और 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के पुराने नोटों की मार्केट में अच्छी मांग है, जिसे बेचकर आप लाखों में कमा (earn money from old note) सकते हैं. Numismatists यानी मुद्राशास्त्री (सिक्का या मेडल कलेक्टर) और नोटाफिलिस्ट (जो कागज के नोटों का अध्ययन या संग्रह करते हैं) दुर्लभ सिक्कों (rare coins) और नोटों की तलाश में रहते हैं. यदि आपके पास ऐसे सिक्के या नोटों का कलेक्शन है तो उसे बेच कर मुंह मांगी रकम पा सकते हैं.>> अगर आपके पास माता वैष्णो देवी (Mata Vaishno Devi) के 5 और 10 के सिक्के हैं. जिसमें माता वैष्णो देवी की तस्वीर बनी हुई है. इन सिक्कों की बाजार में बहुत अधिक मांग है. जिसके पास भी हैं ऐसे सिक्के, उनसे लोग खरीदने के लिए लाखों रुपये देने के लिए तैयार हैं.>> अगर आपके पास अगर आपके पास यह 1 रुपये का पुराना नोट रखा है तो 45 हजार रुपये कमा सकते हैं. एक रुपया के नोटों का बंडल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 45 हजार में बिक रहा है. इस नोट पर वर्ष 1957 में गवर्नर एचएम पटेल का साइन किया हुआ है. साथ ही इस नोट की सीरियल संख्या 123456 है. इतना ही नहीं ओएनजीसी (ONGC) के पांच रुपये और 10 रुपये के स्मारक सिक्कों के लिए 200 रुपये मिल रहे हैं.>> आप सौ रुपये के नोट के लिए 1,999 रुपये प्राप्त कर सकते हैं, यह नोट 000 786 की एक असामान्य संख्यात्मक सीरीज के हैं और इस नोट में आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव (RBI governor D Subbarao) के हस्ताक्षर हैं.>> भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर सीडी देशमुख द्वारा हस्ताक्षरित 1943 में (ब्रिटिश शासन के दौरान) जारी किए गए दस रुपये के नोट को कॉइनबाज़ार पर बेचकर कमा सकते हैं. नोट में एक तरफ अशोक स्तंभ और दूसरी तरफ एक नाव छपी हुई है. नोट के पीछे दो सिरों पर अंग्रेजी शब्द "दस रुपए" लिखा होना चाहिए. इस दुर्लभ नोट के लिए आपको 25,000 रुपये तक मिल सकते हैं.>> अगर आपके पास 1862 के क्वीन विक्टोरिया के सिक्के हैं, तो क्विकर (Quikr ) के खरीदार 1.5 लाख रुपये देने को तैयार हैं. वर्ष 1862 का एक रुपये का चांदी का सिक्का दुर्लभ सिक्के की श्रेणी में आता है.बता दें कि इस तरह के पुराने नोट और सिक्कों को CoinBazar, Indiamart और Quikr जैसी कई वेबसाइटें बेचा जा सकता है. CoinBazzar.com पर बेचने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. यहां अपना डिटेल भरना होगा. इसके बाद उन सिक्कों या नोटों का डिटेल देना होगा, जिन्हें आप बेचने चाह रहे हैं. इसके बाद आपको उनकी अपेक्षित कीमत (expected price) की जानकारी देनी होगी. इसके बाद इच्छुक खरीदार सीधे आपसे संपर्क करेंगे. बता दें कि Coinbazzar, 23 मार्च, 2015 को लाइव हुआ था और 2020 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है.(डि‍सक्‍लेमर: यह न्‍यूज वेबसाइट से म‍िली जानकार‍ियों के आधार पर बनाई गई है. न्‍यूज 18 ह‍िंंदी अपनी तरफ से इसकी पुष्‍ट‍ि नहीं करता है.)