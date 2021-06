घर बैठे लाखों कमाने का मौका, फ्री में लें Aadhaar केंद्र की फ्रेंचाइजी और शुरू करें बिजनेस, जानें पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली: अगर आप कमाई करने के लिए कोई नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपने घर में ही आधार केंद्र की फ्रेंचाइजी (aadhaar card franchise) लेकर मोटी कमाई कर सकते हैं. इस बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पूंजी या फिर परेशान होने की भी जरूरत नहीं है. आप फ्री में ये फ्रेंचाइजी (aadhaar franchise) ले सकते हैं. इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक लाइसेंस लेना होता है. इस लाइसेंस को लेने के लिए आपको एग्जाम पास करना होगा. आइए आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं-



ये एग्जाम ऑनलाइन होता है जिसे यूआईडीएआई लेती है. ये एग्जाम यूआईडीएआई सर्टिफिकेशन के लिए होता है. अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो फिर आपको आधार एनरॉलमेंट और बायोमीट्रिक का सत्यापन कराना होता है. इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको जो फ्रेंचाइजी लेनी है तो आप उसको केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त सेंटर में भी बदल सकते हैं. आपको कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.



यह भी पढ़ें: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA में इजाफे के बाद 32400 रुपये बढ़ जाएगी सैलरी, जानें कैसे?



आधार कार्ड सेंटर के काम- >> नया आधार कार्ड बनाना.



>> आधार कार्ड के नाम में स्पेलिंग में हुई गलती को ठीक करना. (Change Name in Aadhar Card)



>> आधार कार्ड में पता गलत है या बदल गया है तो उसे ठीक करना.(Change address in Aadhar Card)



>> आधार कार्ड में जन्म तारीख गलत है तो उसे सही करना. (Change Date Of Birth in Aadhar Card)



>> अगर फोटो साफ नहीं है तो आप उसे भी यहीं से साफ और दूसरी फोटो लगवा सकते हैं. (Change/Update Photo in Aadhaar Card)



>> आधार कार्ड में नया मोबाइल नंबर अपडेट करवाना. (Mobile Number Update)



>> ईमेल आईडी अपडेट करवाना. (Email id Update)



आधार कार्ड सेंटर खोलने के लिए आपको लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है. इसके बाद में आपको एक एग्जाम देना होता है. इस एग्जाम में पास होने वाले लोगों को आधार कार्ड का लाइसेंस मिल जाता है. आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है-



फॉलो करें ये प्रोसेस-



>> सबसे पहले NSEIT (https://uidai.nseitexams.com/UIDAI/LoginAction_input.action) की वेबसाइट पर जाना है.



>> यहां पर आपको Create New User पर क्लिक करें.



>> अब एक XML File ओपन हो जाएगी.



>> अब आपको Share Code enter करने के लिए कहा जाएगा.



>> XML File और Share Code के लिए आप आधार की वेबसाइट https://resident.uidai.gov.in/offline-kyc पर जाकर अपना offline e aadhar डाउनलोड करें.



>> यहां से जब आप डाउनलोड करेंगे तो XML File और share code दोनों डाउनलोड हो जाएंगे. इनका इस्तेमाल आपके ऊपर बताई गई जगह पर करना है.



>> अब एक और फॉर्म आएगा जिसमें आपको कुछ पर्सनल जानकारी देनी है.



>> इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएंगे.



>> इनसे आप Aadhaar Testing and Certification के पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे.



>> इसके बाद Continue के बटन पर क्लिक करें.



>> अब आपके सामने एक फोरम आएगा, जिसमें मांगी गई जानकारी सही-सही भरें.



>> इस फॉर्म को भरने के बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है.



>> अब आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा. इसमें आराम से देखें की आपने फॉर्म में जो जानकारी दी है वो पूरी तरह सही है या नहीं है.



>> अब Declaration Box पर टिक लगाकर Proceed to submit form पर क्लिक करें.



करना होगा पेमेंट



ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको पेमेंट होगा. पेमेंट करने के बाद Site के Menu में जाएं और पेमेंट पर क्लिक करें. अब अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करें. इसके बाद नीचे दिये हुए Please Click Here to generate receipt पर क्लिक करें. यहां से आपको चालान की रसीद डाउनलोड करके उसे प्रिंट करना होगा.



यह भी पढ़ें: घर में रखी है गोल्ड की ज्वैलरी तो पढ़ लें जरूरी खबर, क्या बेकार हो जाएगा सोना? जानें नियम



इस तरह बुक हो करना होगा सेंटर



इन सभी जानकारी को भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें. अब आप 24 से 36 घंटे इंतज़ार करें. इसके बाद आप वापस वेबसाइट में लॉगिन करें. अब Book Center पर क्लिक करें. यहां पर अपना नजदीकी कोई सेंटर चुने. इस सेंटर पर आपको आधार Exam देनी है. इसके साथ ही आपको तारीख और समय को सिलेक्ट करना है और फॉर्म को सबमिट करना है. इसके बाद आपको थोड़े समय के बाद admit card मिल जाएगा. इस admit card को डाउनलोड करके प्रिंट करें.