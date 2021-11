नई दिल्ली. खेती-किसानी के जरिये अगर आप मोटी कमाई (earn money) करना चाहते हैं तो ऐसी फसल तैयार करें, जिसकी सालभर अच्‍छी मांग के बने रहने के साथ ही शानदार कीमत भी मिलती हो. हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी ही खेती के बारे में, जिसकी सर्दियों में जबरदस्‍त मांग होती है. साथ ही पूरे साल ठीकठाक मांग बनी रहती है. इसमें आप नौकरी से ज्‍यादा मुनाफा (profitable business) कमा सकते हैं. सबसे खास बात है कि इसकी खेती के लिए केंद्र सरकार (Central Govt) भी आपकी मदद करेगी. हम बात कर रहे हैं अदरक की खेती (Ginger Farming) की, जिसका इस्‍तेमाल चाय से लेकर सब्‍जी और अचार से लेकर दवाइयों तक में किया जाता है.

अदरक का इस्तेमाल हर घर में होता है. आइए जानते कि अदरक की खेती (How to do Ginger Farming) कैसे शुरू कर सकते हैं. अदरक बोने के लिए उसकी पिछली फसल के कंद इस्‍तेमाल में लाए जाते हैं. बड़े-बड़े अदरक के पंजों को इस तरह तोड़ लेते हैं कि एक टुकड़े में दो से तीन अंकुर रहें. बुआई से पहले खेत को 2 या 3 बार जोत लें. इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी. इसके बाद में खेत में भरपूर मात्रा में गोबर की खाद डालें, जिससे अच्छा उत्पादन होगा.

कैसे की जाए अदरक की खेती?

अदरक की खेती प्राकृतिक वर्षा पर ज्‍यादा निर्भर करती है. इसकी खेती अकेले या पपीता और दूसरी बड़े पेड़ों वाली फसलों के साथ भी की जा सकती है. एक हेक्टेयर में बुआई के लिए 2 से 3 टन तक बीज की जरूरत पड़ती है. अदरक की खेती को बेड़ बनाकर करना चाहिए. इसके अलावा बीच में नालियां बनाने से पानी भी आसानी से निकल जाता है. पानी रुकने वाले खेतों में अदरक की खेती नहीं करनी चाहिए. अदरक की खेती के लिए 6-7 पीएच वाली जमीन सबसे उपयुक्‍त होती है.

अदरक की बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए. इसके अलावा बीज को चार से पांच सेंटीमीटर गहराई में बोने के बाद हल्की मिट्टी या गोबर की खाद से ढक देना चाहिए. ड्रिपिंग सिस्टम के जरिये सिंचाई करें. इससे पानी की बचत होगी. ड्रिप सिस्टम से उर्वरक भी आसानी से दिया जा सकता है.

कितनी होगी एक साल में कमाई?

अदरक की फसल 8 से 9 महीने में तैयार हो जाती है. एक हेक्टेयर में अदरक की खेती में करीब 7-8 लाख रुपये का खर्च भी आ जाता है. एक हेक्टेयर में करीब 150 से 200 क्विंटल अदरक निकलती है. बाजार में अदरक की कीमत 80-120 रुपये किलो तक होती है. अगर हम 50 से 60 रुपये का औसत भी मान लें तो एक हेक्टेयर से 25 लाख रुपये तक की कमाई होगी. सारा खर्चा घटाने के बाद भी आपको 15 लाख रुपये का मुनाफा होगा.