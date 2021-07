मोटी कमाई का मौका! इस हफ्ते यहां लगाएं सिर्फ 14,076 रुपये और एक दिन में हो जाएं लखपति...

अगर आप कम पैसों में कमाई (Earn Money) का कोई मौका देख रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है. 7 जुलाई को शेयर बाजार से कमाई करने के आपके पास 2 खास मौके है. इस हफ्ते दो और नई आईपीओ (Earn money from IPO) सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने वाले हैं, जिसके जरिए आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं. इस सप्ताह दो कंपनियों क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Clean Science and Technology) तथा जीआर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स (GRIL) के IPO आएंगे. इनसे कुल मिलाकर 2,500 करोड़ रुपये से कुछ अधिक राशि जुटने की उम्मीद है.क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Clean Science and Technology) तथा जीआर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स (GRIL) दोनों का आईपीओ सात जुलाई को खुलकर नौ जुलाई को बंद होगा. एंकर निवेशक शेयरों के लिए 6 जुलाई को बोलियां लगा सकेंगे. दोनों कंपनियां आईपीओ से कुल मिलाकर 2,510 करोड़ रुपये जुटाएंगी. इन कंपनियों के शेयर बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध किए जाएंगे.क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Clean Science and Technology) आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 880 से 900 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. कंपनी का 1,546.62 करोड़ रुपये का पूरा आईपीओ मौजूदा प्रमोटर्स और शेयरधारकों की ओर से बिक्री पेशकश (OFS, Offer for Sale) के रूप में होगा.GR Infraprojects ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 828-837 रुपये प्रति शेयर तय किया है. GR Infraprojects इस IPO में ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिये 5 रुपये फेस वैल्यू वाले 1.15 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगी. ये इक्विटी शेयर कंपनी के प्रमोटर्स और मौजूदा निवेशक जारी करेंगे.GR Infraprojects ने आईपीओ में लॉट साइज 17 शेयरों का रखा है. कम से कम एक लॉट में पैसा लगाना जरूरी होगा. अगर प्राइस बैंड 837 रुपये के लिहाज से आईपीओ में कम से कम 14,076 रुपये निवेश करना होगा.