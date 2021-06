आपके पास हैं ₹1, ₹5 और 10 रुपये के ये नोट? तो आपको मिलेंगे पूरे 1 लाख, जानें कैसे?

नई दिल्ली. अगर कोरोनाकाल (Corona Pandemic) में आपकी नौकरी चली गई है और आप खाली बैठे हैं तो परेशान न हो. आज हम आपको कमाई का एक ऐसा जरिया (way to earn money online) बता रहे हैं, जहां आप मिनटों में लखपति (how to be a billionaire) बन सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ करने की या कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे मोटी रकम कमा (earn money from home) सकेंगे. हम बात कर रहे हैं 1, 5 और 10 रुपये के पुराने नोटों की. जी हां! आपके पास अगर बेकार पड़े पुराने हैं, तो रातोंरात आपकी किस्मत बदल सकती है. तो आइए जानते हैं कैसे आप 1, 5 और 10 रुपये की नोट बेचकर लाखों में कमाई कर सकते हैं...



रेयर करेंसी से करें कमाई (Earn money From rare Currency)



बता दें कि ऐसे नोट आज भले ही चलन में न हो लेकिन अगर आपकी गुल्लक या पर्स में है तो वो आपका तगड़ा फायदा करा सकती है. हमारे बड़े-बुजुर्गों के पास तो पुरानी रेयर करेंसी मिल ही जाती है. हो सकता है आपके घर में ऐसे पुराने नोट इधर-उधर पड़े होंगे या फिर आपको रेयर करेंसी रखने का शौक है तो आपकी यह आदत आपको कमाई करा सकता है. इसे आप ऑनलाइन बेचकर मोटी रकम पा सकते हैं. इन पुराने नोटों की असली कीमत कितनी है यह आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म antiques और collectables में पता चल जाएगा.



अगर आपके पास यह 1 रुपये का पुराना नोट रखा है तो आप घर बैठे मालामाल (Earn Money) बन सकते हैं. भारत सरकार की ओर से भले ही एक रुपया का नोट प्रचलन में बंद कर दिया गया है. हालांकि, बाजार में इसकी कीमत हजारों रुपये है. ऐसा ही एक रुपया के नोटों का बंडल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 45 हजार में बिक रहा है. इस नोट पर वर्ष 1957 में गवर्नर एचएम पटेल का साइन किया हुआ है. साथ ही इस नोट की सीरियल संख्या 123456 है.



यहां करें बिक्री



इस नोट को आप Coinbazzar वेबसाइट पर बेच सकते हैं. यहां पुराने 1 रुपये के बंडल की मूल कीमत 49,999 रुपये है. डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत 44,999 रुपये तय की है. इसके लिए आपको इस वेबसाइट के शॉप सेक्शन (Shop Section) में जाना होगा. इसके बाद आपको "नोट बंडल" कैटेगरी में जाना होगा. जहां आप पूरी डिटेल देख सकेंगे.



5 रुपये के बदलें मिलेंगे 30 हजार रुपये (Earn from old 5 rupees note)



अगर आपके पास पांच रुपये का पुराना नोट है तो आप इसे बेच कर मोटी रकम कमा सकते हैं. पांच रुपये का यह पुराना नोट (5 rupees old note) आपको हजारों रुपये का फायदा करा सकता है. बता दें कि इस पांच रुपए के नोट में कुछ फीचर्स होना अनिवार्य है, तभी आपको पांच रुपये के नोट के बदले 30 हजार तक मिल पाएंगे. पांच रुपए का वो नोट जिसमें ट्रैक्टर बना हो, उसके बदले आप ऑनलाइन 30 हजार रुपये तक कमा सकते हैं. जिस नोट को रेयर माना गया है उसमें 786 नंबर भी लिखा है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी इस नोट को एक्सट्रिमली रेयर माना जाता है. ऐसे में अगर आपके पास भी ये नोट है, तो आप भी एक के बदले हजारों कमा सकते हैं.



जानें, कहां हो रही है इसकी बिक्री



अच्छी बात ये है कि इस पांच रुपये के नोट के बदले पैसे कमाने के लिए आपको घर से बाहर जाने की भी जरुरत नहीं है. ऑनलाइन ही आप इसे बेच सकते हैं. coinbazzar.com आपको पुराने नोट के बदले कई गुना पैसे कमाने का मौका दे रहा है.आपको बस साइट पर जाकर बतौर सेलर रजिस्टर करना होगा. इसके बाद आप अपने नोट की तस्वीर को ऑनलाइन अपलोड सेल पर लगा सकते हैं. वहां से इंट्रेस्टेड लोग आपसे संपर्क करेंगे और आप घर बैठे ही हजारों रुपये कमा सकते है.



10 रुपये का नोट दिलाएगा 25 हजार (Earn from old 10 rupees note)



अगर आपके पास 10 रुपये का पुराना नोट है, तो आप इससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं. हालांकि, ध्यान रहे कि ऐसे-वैसे किसी भी 10 रुपये के नोट से ऐसा मुमकिन नहीं है, इसके लिए आपको 10 रुपए का एक खास नोट चाहिए. कमाई करवाने वाले इस 10 रुपये के नोट पर अशोक स्तंभ जरूर होना चाहिए. बता दें कि इस खास तरह के 10 रुपए के नोट का चलन काफी पहले हुआ करता था. 1943 में ब्रिटिश राज के समय में इस दस रुपये के नोट को जारी किया गया था. इस नोट पर भारतीय सी डी देशमुख के साइन हैं. दस रुपये के इस नोट पर एक तरफ अशोक स्तंभ है तो दूसरी तरफ एक नाव बनी हुई है. इसके अलावा पीछे की तरफ इस नोट पर दोनों साइड में अंग्रेजी भाषा में 10 Rupees लिखा हुआ है. तभी इस नोट के बदले में 20-25 हजार रुपए तक मिल सकते हैं.



यानी अगर आपके पास ये तीनों ही नोट हैं तो आप आसानी से एक लाख रुपये तक कमा सकेंगे.