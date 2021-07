नौकरी से भी ज्यादा कमाई वाला बिजनेस! घर बैठे हर महीने होगा 80,000 से 1 लाख तक का प्रॉफिट

टूथपेस्ट का बिजनेस

इस समय अगर आप कोई बिजनेस (Business opportunity) शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसे कारोबार के बारे में बताएंगे, जिसके जरिए आप हर महीने 80,000 से एक लाख रुपये तक की कमाई (Earn money) कर सकते हैं. बता दें इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हर घर (How to start own business) में किया जाता है. अमीर से लेकर गरीब हर परिवार में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है. ये खास बिजनेस टूथपेस्ट (Earn money from tooth paste business) का है... जी हां टूथपेस्ट का बिजनेस करके आप हर महीने मोटी कमाई कर सकते हैं.आज के समय से इस तरह के प्रोडक्ट के लिए आपकी मार्केटिंग सबसे जरूरी है, लेकिन आप ऑर्गेनिक और अच्छी क्वॉलिटी का प्रोडक्ट बनाकर बाजार में अपनी अच्छी जगह बना सकते हैं. आजकल ज्यादातर कंपनियां बढ़ा-चढ़ाकर इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं. इसके अलावा इसको अलग-अलग फ्लेवर्स में भी लॉन्च कर रहे हैं.इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको मशीनों, जगह, बिजली की सुविधा और जीएसटी नंबर की जरूरत होगा. जीएसटी नंबर किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी है.इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको करीब 500 से 700 स्क्वॉयर फिट जगह की जरूरत होगी. इसके अन्दर प्लांट बनाना पड़ता है उसके अलावा आपको गोदाम की भी जरूरत होती है.आज के समय में कई कंपनियां टूथपेस्ट बनाने का कारोबार कर रही है. इस समय कोलगेट, पेप्सोडेंट, डाबर, क्लोज अप, ओरल-बी और पतंजलि जैसी कई कंपनियां इस बिजनेस में अच्छा कारोबार कर रही हैं.निवेश की बात करें तो इस बिजनेस के लिए पहले आपको यह निर्णय करना होगा कि आप स्मॉल लेवल पर करना चाहतें है या फिर बड़े लेवल पर. छोटे बिजनेस में आपको कम निवेश करना होता है. वहीं, अगर आपके पास खुद की जमीन हो तो आपको कम निवेश करना होता है. मशीन में निवेश की बात करें तो इसके लिए कम से कम 50 हजार से 1.50 लाख रुपये खर्च करने होंगे. वहीं, कच्चे माल की बात करें तो इसके लिए आपको 1 लाख रुपये का निवेश करना होगा. यानी कुल मिलाकर आप डेढ़ से दो लाख रुपये के निवेश में इसको शुरू कर सकते हैं.अगर आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पर शुरू करने जा रहे हैं तो आप हर महीने 80 हजार से एक लाख रुपये महीने की कमाई कर सकते हैं. इस बिजनेस में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.