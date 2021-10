Amazon दे रहा 3 लाख रुपये तक कमाने का मौका! करना होगा सिर्फ 6 घंटे काम, जानिए डिटेल

नई दिल्ली. अगर आप फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब (Part time jobs) की तलाश में है तो आपके पास एक शानदार मौका है. आप ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) के साथ जुड़ सकते हैं. दरअसल, अमेजन कुछ साल पहले अपनी फ्लेक्स (Flex) सर्विस भारत लाई थी, ताकि इसके जरिए लोग कंपनी के डिलिवरी पार्टनर (Amazon delivery partner jobs in India) के तौर पर खुद को रजिस्टर करा कर कमाई (earning opportunity) कर सकते हैं.

भारत में अमेजन डिलिवरी पार्टनर के तौर पर काम कर लोग सालाना 3 लाख रुपये तक कमा (earn money) सकते हैं. अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए 8 से 10 घंटों का समय बर्बाद करने की आवश्यकता भी नहीं है. तो आइए जानते हैं कि कैसे आप अमेजन के डिलिवरी पार्टनर बन (How to become amazon delivery partner) सकते हैं. साथ ही इससे आपको कितनी कमाई हो सकती है.

कैसे बनें अमेजन डिलिवरी पार्टनर?

Amazon Flex की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी दी गई है. दी गई जानकारी के मुताबिक, Amazon Flex के FAQ पेज पर विजिट करना होगा. अमेजन का डिलीवरी पार्टनर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कुछ जानकारियां देनी होगी और मुहैया Amazon Flex ऐप डाउनलोड करना होगा. इन जानकारियों में आपका नाम, मोबाइल नंबर, इमेल एड्रेस, आपके पास किस तरह का वाहन है आदि शामिल हैं. इसके बाद आपको खुद को ऐप पर रजिस्टर करना होगा. इसके बाद आपको अपने मौजूदा अमेजन अकाउंट के जरिए ऐप में लॉग-इन करना होगा और यदि आपके पास अमेजन अकाउंट नहीं है, तो आप अपना नया अकाउंट बना सकते हैं.

देनी होगी ये जानकारियां

इसके बाद आपको बैकग्राउंड चेक (पहचान की जांच) कराने के लिए ऐप द्वारा मांगी गई जानकारियों को सही-सही डालना होगा. इसके बाद आपको अपना सर्विस एरिया चुनना होगा, जहां आप डिलिवरी सर्विस देना चाहते हैं. टैक्स की कटौती और पेमेंट की प्राप्ति के लिए आपको कुछ अन्य जानकारियां भी देनी होगी.

जानिए डिलिवरी पार्टनर बनने के लिए क्या चाहिए?

अगर आप डिलिवरी पार्टनर बन कर कमाई करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. इसके अलावा आपके पास एक Android फोन होना चाहिए, जिसमें कम से कम 2GB रैम होनी चाहिए. इस फोन में फ्लैश के साथ कैमरा, GPS लोकेशन सर्विस और वॉइस व डेटा कनेक्टिविटी के साथ एक एक्टिव सिम कार्ड होना जरूरी है.

इसके बाद दूसरी सबसे जरूरी आवश्यकता यह है कि आपके पास एक वाहन होना चाहिए. आपके पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस, आपके वाहन की वैध आरसी (RC), वाहन का बीमा सर्टिफिकेट और प्रदूशण सर्टिफिकेट (PUC) भी होना जरूरी है. टैक्स से संबंधित दस्तावेज़ों में वैध पैन कार्ड और पेमेंट की प्राप्ति के लिए एक सेविंग या करेंट अकाउंट का होना भी आवश्यक है.

जानिए कैसे होगी कमाई?

अमेजन की वेबसाइट के मुताबिक, डिलिवरी पार्टनर हर घंटे 120 से 140 रुपये कमा सकता है और हर अधिकतम 6 घंटे काम कर सकता है. इसके अनुसार आप प्रति माह औसत 25,000 रुपये और सालाना औसत 3 लाख रुपये तक कमा सकते हैं. अगर आप इस काम को पार्ट टाइम के तौर पर करते हैं और प्रति दिन अधिकतम 4 घंटे काम करते हैं, तो आप प्रति माह औसत लगभग 17,000 रुपयेपैसाऔर सालाना औसत 2 लाख रुपये तक कमा सकते हैं. बता दें कि अेमजन के मुताबिक, डिलिवरी पार्टनर को इस कमाई का 1% टैक्स के रूप में देना होगा.

कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सीधे इस लिंक https://flex.amazon.com/faq पर क्लिक करके आवेदन करना है.