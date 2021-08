सिर्फ 50,000 में शुरू करें ये बिजनेस, हर महीने होगा 4 लाख का मुनाफा, जानें कैसे कर सकते हैं स्टार्ट?

नई दिल्ली: अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू (Business Opportunity) करने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको एक खास बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप मोटी कमाई (How to start own business) कर सकते हैं. आज हम आपको सेकेंड हैंड कार के बिजनेस (Used Car Buying And Selling Business) के बारे में बताएंगे.

इस समय सेकेंड हैंड कारों की डिमांड भी काफी तेज है. यह एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर कार खरीदने वाला बिजनेस कमीशन देता है और कार बेचने वाला भी देता है क्योकि इसमें बहुत से लोग ऐसी डील के लिए आते है जिनको या तो कार खरीदनी है या फिर बेचनी है और यह छोटे बजट का बिजनेस है जिसको आसानी से शुरु किया जा सकता है.

कितना करना होगा निवेश?

निवेश की बात करें तो अगर आप बड़े लेवल पर स्टार्ट करते हैं तो आपको 2 लाख रुपये तक का निवेश करना होगा. वहीं, अगर आप छोटे लेवल पर इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो आपको 50,000 रुपये का निवेश करना होगा. निवेश के हिसाब से इसमें आपकी कमाई काफी ज्यादा होती है. इसके अलावा इस बिजनेस के लिए आपको एक शॉप की भी जरूरत होगी, जिसको आप किराए पर भी ले सकते हैं और अपनी जगह लेकर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं.

कितना होगा प्रॉफिट?

इस बिजनेस के अन्दर 80 फीसदी से 90 फीसदी से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है तो इस हिसाब से इस बिजनेस के अन्दर अच्छे पैसे कमा सकते है. इसके साथ ही लोकेशन भी इस बिजनेस के लिए अच्छी होनी चाहिए. इस बिजनेस में आप मंथली आराम से 4 लाख रुपये की कमाई कर सकते हैं.

डीलर की तरह भी कर सकते हैं काम

इस बिजनेस में आप डीलर की तरह भी काम करते हैं. इसके अलावा स्टॉक की बात करें तो यह आपके बिजनेस की डिमांड पर निर्भर करता है फिलहाल सैंपल के लिए कुछ कार रखने की भी जरूरत नहीं होती है. इसके अलावा आप बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद से भी सस्ते दामों में पुरानी कारें खरीद सकते हैं. यहां आपको सस्ते रेट्स में अच्छी कंडीशन में कार मिल जाएगी.