अगर आपके पास है 2 रुपये का यह सिक्का तो घर बैठे कमा सकते हैं ₹5 लाख, जानें क्या करना होगा?

नई दिल्ली. अगर आपको घर बैठे मोटी रकम कमाने (Earning Money) का मौका मिल रहा है तो इसका फायदा कौन नहीं उठाना चाहेगा. दरअसल, आज कल पुराने नोट, सिक्कों का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है. इसकी बोली लगाकर आप रातोंरात लखपति (how to become a millionaire) बन सकते हैं. अगर आपके पास पुराने सिक्कों का कलेक्शन (Old coins collection) है तो यह आपके लिए काफी फायदे का सौदा साबित हो सकता है. आज हम आपको एक ऐसे सिक्के के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे बेचकर आप मोटी रकम कमा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे और क्या है प्रोसेस...



जानिए इस सिक्के के बारे में?



2 रुपये का यह सिक्का सन् 1994 का बना है. इस सिक्के के पीछे भारत का झंडा बना हुआ है. क्विकर (Quickr) वेबसाइट पर इन रेयर सिक्कों की कीमत 5 लाख रुपये लगाई गई है. वहीं आजादी से पहले क्वीन विक्टोरिया के एक रुपये का सिल्वर के सिक्के की कीमत 2 लाख रुपये है. इसी तरह जॉर्ज वी किंग एम्परर 1918 के एक रुपये के ब्रिटिश सिक्के की कीमत 9 लाख रुपए तक लगाई गई है.



बता दें कि ये सिक्के ई-कॉमर्स साइट Quickr पर बेचे जा रहे हैं. हालांकि, ये सेलर और बायर के बीच है कि वे किस कीमत पर राजी होते हैं, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि इन सिक्कों की काफी डिमांड है, जिसके लाखों रुपये आसानी से मिल जाएंगे.



जानें कैसे बेचें ये सिक्के?



अगर आपके पास ऐसे सिक्के हैं और इन्हें बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. सिक्के की फोटो क्लिक करें और इसे साइट पर अपलोड कर दें. खरीदार सीधे आपसे संपर्क करेंगे. वहां से आप पेमेंट और डिलीवरी की शर्तों के अनुसार अपना सिक्का बेच सकते हैं.