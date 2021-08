नौकरी छोड़ ₹2 लाख लगाकर शुरू कर दें यह कारोबार, सीधे 4 लाख का होगा मुनाफा, सरकार देगी आर्थिक मदद

नई दिल्ली. अगर आप अपनी नौकरी से ऊब गए हैं या फिर आपको नौकरी जाने का डर सता रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप कम पैसों में सरकार की मदद से अपना कारोबार शुरू कर (How to start small level business) सकते हैं. आज हम आपको एक ऐसे कारोबार (Business Idea) के बारे में बता रहे हैं जिससे हर महीने मोटा मुनाफा कमा (Earn money) सकते हैं. हम बात कर रहे हैं प्याज की खेती की (Onion Farming).

अधिकतर खाने-पीने की चीजों में प्याज का उपयोग किया जाता है. यही वजह है कि प्याज की डिमांड सालभर (Profitable business) बनी रहती है. इन दिनों प्याज 25-35 रुपये प्रति किलो बिक रही है. कभी-कभी प्याज की कीमतें 100 रुपये किलो से भी अधिक हो जाती हैं. ऐसे में प्याज की खेती (How to do Onion Farming) में आपको को तगड़ा मुनाफा (earning opportinity) हो सकता है. आइए जानते हैं कैसे आप प्याज की खेती से लाखों में कमाई कर सकते हैं…

जानें कैसे करें प्याज की खेती

कृषि विशेषज्ञ के अनुसारण् किसान प्याज की वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई करके इसकी अधिकतम पैदावार ले सकते हैं. रोपाई के लिए प्याज की उन्नत किस्मों जैसे हिसार-दो, पूसा रेड, हिसार प्याज तीन व चार तथा माधवी आदि किस्मों की स्वस्थ पौध लेनी चाहिए. प्याज की खेती ठंड के मौसम में सबसे अच्छी माने जाती है. अक्टूबर-नवंबर में इसकी बुवाई शुरू कर दी जाती है.

प्याज बोने से पहले खेत की अच्छे से जुताई करना होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी, प्याज उतनी ही अच्छी होगी. एक हेक्टेयर में करीब 10 किलो बीज लग जाएंगे.खरीफ सीजन में भी प्याज की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है. दरअसल, प्याज उत्पादन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार खरीफ सीजन में प्याज की खेती के लिए एक योजना लेकर आई है. जिसके तहत किसानों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है. यह ज्यादा मुनाफा वाला कारोबार साबित होगा.

प्याज के कारोबार में कितना खर्च आएगा?

प्याज के कारोबार में आपको ध्यान रखना होगा कि प्याज के भंडारण की उचित व्यवस्था हो. आप प्याज को कोल्ड स्टोर में रखकर ऊंची कीमत पर बेचते हैं तो आपको एक हेक्टेयर से 10 लाख रुपये से भी अधिक मुनाफा होगा. बता दें कि प्याज की खेती में आपको इसे नर्सरी लगाने से लेकर उसकी रोपाई, सिंचाई, दवाई, उर्वरक, निराई-गुड़ाई, ट्रांसपोर्टेशन सबकुछ मिलाकर प्रति हेक्टेयर कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपये का खर्च आएगा.

प्याज की खेती

कैसे करें प्याज के कारोबार से कमाई?

मान लिजिए कि आप एक हेक्टेयर से प्याज की करीबन 300 क्विंटल पैदावार कर लेते हैं और इसे आप 20 रुपये किलो के भाव से बेचते हैं तो आपको लगभग 6 लाख रुपये की आमदनी होगी. लागत हटने के बाद भी आप आसानी से 4 लाख रुपये तक का मुनाफा कमा सकते है.