नौकरी के साथ शुरू करें यह कारोबार, सिर्फ 15 मिनट देकर हर महीने करें तगड़ी कमाई, जानिए कैसे?

नई दिल्ली. महंगाई इतनी बढ़त गई है कि अब ज्यादातर लोग नौकरी के अलावा अतिरिक्त इनकम (Extra income) की तलाश में रहते हैं. खासकर मध्यम आय वाले व्यक्तियों के लिए वेतन के पैसों (Salary) से घर खर्च चलाना ही मुश्किल हो जाता है, ऐसे में अन्य खर्चों के लिए पैसों की जरूरत (Need money) पड़ती है. अगर आप भी अपनी नौकरी के साथ कुछ अतिरिक्त कमाई (How to earn money)करना चाहते हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे आइडिया (earning ideas) दे रहे हैं, जहां से आप हर महीने मोटी कमाई (Earn money) कर सकते हैं.

बता दें कि इस काम के लिए आपको घर से बाहर (easy way to earn money from home) निकलने की भी जरूरत नहीं है. इस बिजनेस को आप यात्रा के दौरान, गांव या कहीं भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी जगह की भी जरूरत नहीं है. इस बिजनेस के लिए सिर्फ आपके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप (business via smartphones) होना जरूरी है. इसी के जरिए आप हर महीने मोटी कमाई कर सकते हैं.

जानिए कैसे करें घर बैठे मोटी कमाई?

1. मैट्रिक्स मेल डॉट कॉम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वेबसाइट साल 2002 से काम कर रही है. यहां पर भी आप ईमेल पढ़कर पैसा कमा सकते हैं. इसके अलावा आप ऑफर्स के जरिए, साइट पर विजट करके भी पैसा कमा सकते हैं. इस वेबसाइट के जरिए यह सब काम करके 25 डॉलर से 50 डॉलर तक आसानी से कमाई कर सकते हैं। एक घंटे में इस वेबसाइट के जरिए करीब-करीब 3,000 रुपये कमा सकते हैं.

पैसा लाइव डॉट कॉम

इस वेबसाइट में बगैर कुछ निवेश किए हजारों रुपये की आसानी से कमाई कर सकते हैं. जैसे ही आप इसमें अकाउंट बनाएंगे आपको 99 रुपये मिल जाएंगे. वहीं, अगर आप अपने 20 दोस्तों का अकाउंट बनवाते हैं तो आपको 20 रुपये तुरंत मिल जाएंगे.हर मेल को पढ़ने के लिए 25 पैसे से 5 रुपये तक मिलते हैं. बता दें कि वेबसाइट 15 दिन में एक बार चेक से पेमेंट करती है.

सेंडर अर्निंग डॉट कॉम

इस वेबसाइट के लिए आपको अपना अकाउंट खोलना होगा. यहां पर एक ई-मेल पढ़ने के लिए करीब एक डॉलर मिलेंगे. यानी करीब 70 रुपये आसानी से मिल जाएंगे. इसमें हमेशा विजिट करना जरूरी है। अगर 6 महीने तक विजिट नहीं किया तो अकाउंट डिएक्टिवेट हो जाएगा.यहां से आपको आपको पेमेंट पाने के लिए करीब 2,100 रुपये न्यूनतम कमाने होंगे.

(डिस्क्लेमर- ऐसी किसी भी वेबसाइट पर विजिट करने से पहले आप खुद रिसर्च कर लें. News 18 हिन्दी इन वेबसाइट्स का प्रमोशन नहीं कर रहा है.)