Investment Tips : एफडी से ज्यादा रिटर्न पाने के लिए इस कंपनी के NCD में लगा सकते हैं पैसा, जानें पूरी डिटेल्स

सामान्य तौर पर फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposits) को जोखिम रहित निवेश का बेहतर साधन माना जाता है. लेकिन अगर आप एफडी के मुकाबले ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो एडलवीज हाउसिंग फाइनेंस (Edelweiss Housing Finance) के नॉन-कनवर्टिबल डिबेंचर (NCD) में निवेश कर सकते हैं. इसका इश्यू आज यानी 6 अप्रैल को खुल गया है.

एलडवीज इन एनसीडी के जरिये करीब 300 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. इसमें ‘पहले आओ, पहले पाओ’ (First Come First Served) के आधार पर इश्यू अलॉट होगा. निवशकों को डिबेंचर्स के 10 सीरीज में से सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसकी अवधि 24-120 महीने है. खास बात है कि इस इश्यू पर 8.50-9.70 फीसदी तक ब्याज मिलेगा, जिसका भुगतान मासिक, सालाना और क्यूमलेटिव आधार पर किया जाएगा.

कम-से-कम 10000 रुपये का निवेश

इस इश्यू में कम-से-कम 10000 रुपये का निवेश करना होगा. इसके साथ ही इस डिबेंचर को डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखना होगा, जिसके लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है. दरअसल, एडलवाइज ग्रुप की यह कंपनी नॉन-डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है. यह इंडिविजुअल और कॉरपोरेट होम लोन ऑफर करती है. यह ग्रामीण इलाकों में मकान बनवाने के लिए भी होम लोन देती है.

डेट में निवेश का अच्छा मौका

अगर आप डेट में निवेश कर रेगुलर कमाई करना चाहते हैं तो यह इश्यू बेहतर साबित हो सकता है. चूंकि, बैंकों में एफडी पर कम ब्याज मिल रहा है, ऐसे में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए आप इस इश्यू में पैसा लगा सकते हैं. अच्छी बात यह है कि इसमें मैच्योरिटी के कई विकल्प हैं. जरूरत के हिसाब से सही मैच्योरिटी अवधि चुन सकते हैं. ये डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होंगे. जरूरत पड़ने पर पैसा निकाल सकते हैं.

ग्रोथ को मिलेगा सपोर्ट

एडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार पूरे देश में है. अपने ब्रांड से कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ में सपोर्ट मिलेगा. पिछले 3 से 4 साल में कंपनी का मीडियम टर्म में एवरेज बॉरोइंग कॉस्ट 9-9.5 फीसदी रहा है, जो अच्छा है. कंपनी के पास पूंजी की कमी नहीं है, जिससे उसे नियामकीय पालन में दिक्कत नहीं आती है.

कंपनी के एनपीए में बढ़ोतरी

कंपनी के पोर्टफोलियो में सुरक्षित कर्ज से जोखिम घटा है. कारोबार के लिहाज से अच्छा है. हालांकि, एनपीए अनुपात बढ़ा है. 2018-19 में यह अनुपात 1.8 फीसदी था, जो 2020-21 में बढ़कर 3.5 फीसदी पहुंच गया.

