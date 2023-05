Edible Oil Price: महंगाई से राहत, मदर डेयरी ने सस्ता किया खाने का तेल, ₹20 प्रति लीटर तक घटाए दाम

नई दिल्ली. बढ़ती महंगाई के दौर में आम जनता के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख दूध सप्लायर्स मदर डेयरी (Mother Dairy) ने महंगाई से थोड़ी राहत दी है. दरअसल, मदर डेयरी ने ‘धारा’ ब्रांड के तहत बिकने वाले अपने खाद्य तेलों का एमआरपी 15 से 20 रुपये प्रति लीटर घटा दिया है. मूल्य कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.

वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल कीमतों में आई गिरावट के बीच कंपनी ने यह कदम उठाया है. नए एमआरपी के साथ धारा तेल अगले सप्ताह बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है. खाद्य मंत्रालय ने खाद्य तेल उद्योग निकाय सॉल्वेंट एक्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) को खाना पकाने के काम आने वाले तेल के दाम घटाने का निर्देश दिया था।

Maximum retail price of Dhara edible oils reduced by Rs 15-20 per litre across variants with immediate effect; revised MRP stocks are slated to hit the market by next week: Mother Dairy

