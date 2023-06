नई दिल्‍ली. एडटेक फर्म कोडिंग निंजा (Coding Ninjas) को सोशल मीडिया पर जमकर गालियां पड़ रही हैं. पड़े भी क्‍यों न, कंपनी ने काम ही कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता. कंपनी के ऑफिस के मेन गेट पर इसलिए ताला लगा दिया गया ताकि कर्मचारी बिना मैनेजर की इजाजत के दफ्तर से बाहर न जा सके. कंपनी के इस कृत्‍य का वीडियो वायरल होने के बाद से ही कोडिंग निंजा लोगों के निशाने पर है. अब कंपनी ने अपने किए पर माफी मांगी है और वादा किया है कि भविष्‍य में ऐसी घटना को दोहराया नहीं जाएगा.

कोडिंग निंजा का हेड ऑफिस नई दिल्‍ली में है. कंपनी के चार ऑफिस हैं. गुरुग्राम ऑफिस में यह शर्मनाक घटना घटित हुई है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कंपनी के मेन गेट पर गार्ड ताला लगा रहा है. जब उससे इसका कारण पूछा जाता है तो वह बताता है कि एक मैनेजर ने ऐसा करने को कहा है. अब कंपनी का कहना है कि मैनेजर का आदेश कंपनी के मूल्‍यों के खिलाफ है और कंपनी दोषी कर्मचारी के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई करेगी.

यूजर्स ने बताया गिरा हुआ काम

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना का पता लिंक्‍डइन पर हिमांशु अटल नाम एक यूजर द्वारा वीडियो शेयर करने से चला. यूनिक इंम्‍प्रिंट्स के को-फाउंडर अटल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “कॉर्पोरेट वर्ल्‍ड में कर्मचारियों का शोषण और काम के स्‍तर को गिराना नया ट्रेंड है. फ्रेशर और जूनियर कर्मचारियों का ज्‍यादा शोषण हो रहा है उन्‍हें ऑफिस से बाहर जाने से रोका जा रहा है.”रवि हांडा नामक एक ट्विटर यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “इंडियन एडटेक फाउंडर्स अब कर्मचारियों को बंद कर रहे हैं. यहां के सिवाय कहीं ओर ऐसा करने की हिम्‍मत कोई भी नहीं कर सकता.”

