बिहार के बिजली उपभोक्‍ताओं के मीटर अब बड़े पैमाने पर प्रीपेड में तब्दील कर दिए जाएंगे. कनेक्शन प्रीपेड होने से उपभोक्ता बिना पेमेंट किए बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. दरअसल, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लि. (Energy Efficiency Services Ltd) ने बिहार की दो बिजली डिस्ट्रब्यूशन यूनिट्स से राज्य में 23.4 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर (Smart Prepaid Meters) लगाने के लिए करार किया है.ईईएसएल (EESL) ने शनिवार को बयान में कहा है कि यह पहली बार है जब राज्य में इतने बड़े स्तर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं. इससे राज्य के बिजली क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा.बयान में कहा गया है कि ईईएसएल ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रब्यूशन कंपनी लि.(South Bihar Power Distribution Company Ltd) और नॉर्थ बिहार डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लि. (North Bihar Power Distribution Company Ltd) के साथ राज्य में 23.4 लाख स्मार्ट प्रीमेड मीटर लगाने के लिए करार किया है.इस करार पर बिहार के बिजली मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए. यादव ने कहा, ''बिजली क्षेत्र को बड़ा तकनीकी और कमर्शियल नुकसान झेलना पड़ रहा है. स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिहार के लिए इस चुनौती को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. मुझे भरोसा है कि इन मीटर से राज्य के बिजली क्षेत्र को काफी फायदा होगा और बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति में इससे सुधार आएगा.''