आठ कोर इंडस्ट्रीज का उत्पादन सितंबर में 4.4 फीसदी बढ़ा, इस सेक्टर ने की सबसे ज्यादा ‘तरक्की’

नई दिल्ली. देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 8 कोर इंडस्ट्रीज (Core Industries) के उत्पादन ने सालाना आधार पर सितंबर में 4.4% ग्रोथ दर्ज की है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce & Industry) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों और सीमेंट जैसे क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन के चलते सितंबर में 8 प्रमुख कोर इंडस्ट्रीज का उत्पादन बढ़ गया. सितंबर 2020 में आठ प्रमुख बुनियादी क्षेत्रों में 0.6 फीसदी की वृद्धि हुई थी. इस साल अगस्त में इन प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि दर 11.5 फीसदी थी.

Combined Index of Eight Core Industries stood at 126.7 in September 2021, which increased by 4.4% as compared to September 2020: Ministry of Commerce & Industry pic.twitter.com/nBecyIzuja

