जनसंख्या दोगुनी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर कम हुई तो खतरनाक: एलन मस्क

नई दिल्ली. कम बच्चे पैदा करना आज के समय में अच्छा समझा जाता है. सरकारें भी करोड़ों रुपये खर्च करके बड़े-बड़े अभियान चलाकर 1 या 2 बच्चे पैदा करने की सलाह देती हैं. वजह यह है कि जनसंख्या विस्फोट पर भोजन का संकट गहरा जाएगा और इससे परेशानी बढ़ेगी. परंतु, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की राय इस पर कुछ अलग है. वे कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से पर्यावरण को नुकसान होने जैसी बातें बकवास हैं.

एलन मस्क के खुद के 7 बच्चे हैं और वे कहते हैं कि जो लोग यह समझकर कम बच्चे पैदा करते हैं या नहीं पैदा करते कि पर्यावरण को नुकसान होगा तो बात यह टोटल नॉनसेंस है. मस्क ने कहा, “कुछ लोग सोचते हैं कि कम होना पर्यावरण के लिए अच्छा है. यदि हम अपनी पॉपुलेशन को दोगुना भी कर दें तो भी पर्यावरण को कुछ नहीं होने वाला. मैं पर्यावरण के जुड़ी कई बातें जानता हूं… जापान में जन्म दर सबसे कम है. मानव सभ्यता को मेनटेन रखने के लिए बच्चों को पैदा करना अनिवार्य है. हम सभ्यता को घटने नहीं दे सकते.”

अमेरिका की प्रजनन क्षमता से जुड़ा ग्राफ

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपनी बात को सिद्ध करने के उद्देश्य से ट्विटर पर एक पोस्ट की है. इस पोस्ट में उन्होंने अमेरिकियों की प्रजनन क्षमता के घटने का ग्राफ शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि अमेरिका में जन्म दर 50 वर्षों के न्यूनतम स्थायी स्तर से भी नीचे है.

धरती नहीं तो मंगल पर बहुत जगह

यह पहली बार नहीं है जब एलन मस्क ने घटती हुई जनसंख्या के मुद्दे को उठाया हो. इससे पहले भी इससे संबंधित कई बयान दे चुके हैं. एक बार उन्होंने कहा था कि यदि धरती पर लोगों के रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है तो मंगल ग्रह पर लोगों के लिए जरूर काफी जगह होगी.

जैक मा के सामने भी कही थी यही बात

चीनी उद्योगपति और अलीबाबा के फाउंडर जैक मा के साथ स्टेज पर बैठकर भी एलन मस्क जनसंख्या से जुड़ी अपनी फीलिंग्स का इजहार कर चुके हैं. ट्विटर पर एक वीडियो चल आज फिर से शेयर किया गया, जिसमें एलन मस्क और जैक मा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं. तब एलन मस्क ने कहा था कि दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या का कम होना है. उन्होंने जोर देकर कहा था कि सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या विस्फोट नहीं बल्कि जनसंख्या कोलैप्स है.

