नई दिल्‍ली. एलन मस्‍क को आखिरकार टि्वटर संभालने के लिए कोई ‘इंसान’ मिल ही गया. उन्‍होंने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म पर एक ट्वीट के जरिये बताया कि जल्‍द ही कंपनी को नया सीईओ मिल जाएगा. मस्‍क ने बीते साल अक्‍टूबर में टि्वटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा था. इसके बाद कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल को तत्‍काल तौर पर बाहर का रास्‍ता दिखा गया था. इसके बाद से ही कंपनी को नए सीईओ की तलाश थी, जो अब लगभग पूरी हो गई है.

मस्‍क ने टि्वटर पर बताया कि 6 सप्‍ताह के भीतर कंपनी के नए सीईओ को ज्‍वाइन करना है. वॉल स्‍ट्रीट जनरल की रिपोर्ट के अनुसार, नया चेहरा एनबीसीयूनिवर्सल (NBCUniversal) की एग्‍जीक्‍यूटिव लिंडा यासरिनो हैं. वे जल्‍द ही टि्वटर के सीईओ का पद संभालेगी. मस्‍क ने टि्वटर पर बताया कि अब वे खुद को एक नए रोल में रखने जा रहे हैं. मस्‍क अब टि्वटर के चीफ टेक्‍नोलॉजिस्‍ट होंगे.

मस्‍क ने क्‍या ट्वीट किया

गुरुवार को एलन मस्‍क ने टि्वटर पर लिखा- कंपनी के नए सीईओ 6 सप्‍ताह में काम शुरू करेंगे. हालांकि, उन्‍होंने नाम का खुलासा नहीं किया. यासिरानो जो अभी ग्‍लोबल एडवरटाइजिंग कंपनी एनबीसीयूनिवर्सल मीडिया की चेयरमैन हैं, उनका नाम ही सीईओ के तौर पर लिया जा रहा है. हालांकि, उन्‍होंने वॉल स्‍ट्रीट के भेजे ईमेल का जवाब नहीं दिया है. कंपनी के प्रतिनिधियों का कहना है कि फिलहाल वह आगे की प्रजेंटेशन और एडवरटाइजर्स के लिए तैयारी कर रही हैं.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023