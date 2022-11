नई दिल्‍ली. टि्वटर का नया मालिक बनने के बाद एलन मस्‍क ने संभवत: पहली कोई अच्‍छी खबर दी है. उन्‍होंने एक ट्वीट में बताया कि इस सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म पर नफरती बोल की संख्‍या काफी कम हो गई है. उन्‍होंने टि्वटर पर बाकायदा एक ग्राफ पोस्‍ट किया है, जिसमें एक महीने पहले और अब के नफरती बोल यानी हेट स्‍पीच की संख्‍या की तुलना की गई है.

एलन मस्‍क की ओर से पोस्‍ट किए गए ग्राफ में साफ दिख रहा है कि उनके टि्वटर संभालते ही हेट स्‍पीच में काफी कमी आ गई है. उनकी ओर से पोस्‍ट किए गए ग्राफ में साफ दिख रहा है कि 20 अक्‍टूबर, 2022 तक जहां टि्वटर पर नफरत भरे पोस्‍ट आने की संख्‍या 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के पार चली गई थी, वह 22 नवंबर, 2022 तक गिरकर 2.5 मिलियन यानी 25 लाख के आसपास पहुंच गई है. मस्‍क ने इस उपलब्धि के लिए टि्वटर टीम को बधाई भी दी है.

Hate speech impressions down by 1/3 from pre-spike levels. Congrats to Twitter team! pic.twitter.com/5BWaQoIlip

— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022