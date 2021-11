Dogecoin निवेशकों को एलन मस्क ने एक शब्द में दी सलाह, कही ये बात

नई दिल्ली. दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अमेरिकी इलेक्ट्र‍िक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) क्रि‍प्‍टोकरेंसी के दीवाने हैं. बिटकॉइन को ऊंचाईयों पर पहुंचाने वालों में से एक एलन मस्‍क को इथेरियम (Ethereum) और डॉजकॉइन (Dogecoin) भी काफी पंसद है. मस्क ने डॉजकॉइन जैसे क्रिप्टो एसेट्स की कस्टडी खुद रखने के निवेशकों के आइडिया का समर्थन किया है.

सेंट्रलाइज्‍ड एक्सचेंज क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री और खरीद को आसान तो बनाते हैं, लेकिन एसेट्स की कस्टडी भी रखते हैं. एलन मस्क इसे सपोर्ट नहीं करते.

not your keys, not your crypto https://t.co/sxpW4nxcH7

— bill lee 21x.eth 🚽 (@westcoastbill) November 23, 2021