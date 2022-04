एलन मस्क ने समझाया 'फ्री स्पीच' का मतलब, कहा- ऐसी आजादी जो कानून से खाती हो मेल

नई दिल्ली. पिछले दिनों ट्विटर (Twitter) को खरीदने वाले दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) ने अपने ‘फ्री स्पीच’ वाले बयान का मतलब बताया है. मस्क ने अपना रुख साफ करते हुए ट्वीट किया कि ‘फ्री स्पीच’ से उनका सीधा मतलब है जो कानून से मेल खाती हो. यानी उनके लिए ‘फ्री स्पीच’ ऐसी आजादी है, जो कानून से मेल खाती हो. उन्होंने कहा कि वे सेंसरशिप के खिलाफ हैं, जो कानून से बहुत आगे जाती है. मस्क ने कहा कि अगर लोगों को कम फ्री स्पीच चाहिए, तो उन्हें सरकार से इसके लिए कानून बनाने की मांग करनी चाहिए.

मस्क ने कहा कि अगर लोग कम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं, तो वे सरकार से उस प्रभाव के लिए कानून पारित करने के लिए कहेंगे. इसीलिए कानून से परे जाना लोगों की इच्छा के विपरीत है. ट्विटर को 44 अरब डॉलर (करीब 3,36,927 करोड़ रुपये) में खरीदने से वाले मस्क के लिए ‘फ्री स्पीच’ केंद्र में था. ट्विटर के नए मालिक मस्क शुरू से इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर ‘फ्री स्पीच’ की वकालत करते रहे हैं. मस्क के मुताबिक, ‘फ्री स्पीच’ के नाम पर नफरत भरे भाषणों और गलत सूचनाओं के प्रसार के डर से माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को छोड़ने का मन बनाने वाले कई लोगों के लिए चिंता का कारण थी.

By “free speech”, I simply mean that which matches the law.

I am against censorship that goes far beyond the law.

If people want less free speech, they will ask government to pass laws to that effect.

Therefore, going beyond the law is contrary to the will of the people.

— Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2022