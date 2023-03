ट्विटर के CEO एलन मस्क ने सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदने की इच्छा जाहिर की, ट्वीट कर कही यह बात

नई दिल्ली. अमेरिकी रेगुलेटरी ने सिलिकॉन वैली बैंक पर ताला लगाने के आदेश दे दिया है. बैंक के बंद होने की खबर के बाद एक और चर्चा तेजी से उठ रही है कि ट्विटर की तरह ही क्या एलन मस्क इसे भी खरीद लेंगे. दुनिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति और टेस्ला (Tesla) के मालिक एलन मस्क ने बंद हुए इस बैंक को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है. रेजर के सीईओ के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा कि मैं इस विचार का स्वागत करता हूं. ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि एलन मस्क को इस बैंक को खरीदने में दिलचस्पी है और इसे खरीद सकते हैं.

दरअसल, अमेरिकी वैश्विक गेमिंग हार्डवेयर निर्माता रेजर के सह संस्थापक और सीईओ मिन लियांग ने ट्विटर पर लिखा कि ट्विटर को खस्ताहाल सिलिकॉन वैली बैंक को खरीद लेना चाहिए. इसे खरीदकर उसे डिजिटल बैंक बनाना चाहिए. जिसके जवाब में एलन मस्क ने लिखा मैं आपके इस विचार का स्वागत करता हूं और मैं इसके लिए ओपन हूं.

I think Twitter should buy SVB and become a digital bank.

— Min-Liang Tan (@minliangtan) March 11, 2023