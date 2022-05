Twitter की लीगल टीम ने टेस्ला के सीईओ को भेजा नोटिस, एलन मस्क ने कही ये बात

नई दिल्ली. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) और टेस्ला इंक के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) के बीच घमासान थमता नहीं दिख रहा है. ताजा घटनाक्रम में ट्विटर की लीगल टीम ने उन्हें नोटिस जारी किया है. इसमें उन पर फेक यूजर्स का पता लगाने के लिए रैंडम सैंपल का खुलासा कर के कंपनी के साथ हुए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट तोड़ने का आरोप लगाया है. सबसे दिलचस्प बात यह है​ कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स मस्क ने खुद ट्वीट कर खुलासा किया कि ट्विटर की लीगल टीम ने उन्हें नोटिस भेजा है.

मस्क ने पहले ट्वीट्स में बताया था कि वह फेक यूजर्स और बॉट्स का पता लगाने के लिए फॉलोअर्स की जांच करवाएंगे. इस जांच में सैंपल साइज 100 यूजर्स का रहेगा. इसका मतलब यह कि सर्वे में यह पता लगाया जाएगा कि ट्विटर पर प्रति 100 यूजर्स में कितने यूजर्स फेक हैं. उन्होंने 13 मई ट्विटर को 44 बिलयन डॉलर में खरीदने की डील पर फिलहाल रोक की घोषणा की थी. ताजा ​विवाद से 44 बिलयन डॉलर की यह डील खटाई में जाती दिख रही है.

Twitter legal just called to complain that I violated their NDA by revealing the bot check sample size is 100!

This actually happened.

— Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022