नई दिल्‍ली. टि्वटर (Twitter) के नए मालिक एलन मस्‍क (Elon Musk) और पुराने सीईओ पराग अग्रवाल (Parag Agrawal) के बीच तकरार खत्‍म होने का नाम ही नहीं ले रही. इस सोशल मीडिया कंपनी को खरीदने के पहले से ही पराग से खार खाए मस्‍क आज भी मौका मिलने पर उन्‍हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते. दोनों के बीच की यह तकरार आज की नहीं है, बल्कि डील शुरू होने से पहले ही मस्‍क और पराग एक-दूसरे को पसंद नहीं करते हैं. बड़बोले एलन मस्‍क लगातार पराग अग्रवाल पर हमलावर रहे हैं, लेकिन पराग ने कभी सार्वजनिक तौर पर उन पर पलटवार नहीं किया.

एलन मस्‍क ने एक बार फिर अपने हालिया ट्वीट से दोनों के बीच का मनमुटाव जगजाहिर कर दिया है. आपको तो याद ही होगा कि मस्‍क ने टि्वटर को खरीदने के बाद सबसे पहले पराग को ही बाहर का रास्‍ता दिखाया था और तब से इस सोशल मीडिया कंपनी को एक नए सीईओ की तलाश है. इस बार बड़बोले एलन मस्‍क ने अपने पालतू कुत्‍ते की फोटो पोस्‍ट कर पराग पर अप्रत्‍यक्ष रूप से निशाना साधा है. उन्‍होंने ट्ववीट किया- मिलिए टि्वटर के नए सीईओ से. यह पुराने वाले से काफी अच्‍छा है. यूजर्स ने भी मस्‍क को उनके इस ट्वीट के लिए काफी खरी-खोटी सुनाई है.

So much better than that other guy!

— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023