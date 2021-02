इलेक्ट्रिक कार मैन्‍युफैक्‍चरर टेस्‍ला (Tesla) के संस्‍थापक एलन मस्‍क (Elon Musk) पिछले कुछ दिन से जिस कंपनी के पक्ष में ट्वीट कर देते हैं, उसके शेयरों में उछाल आ जाता है. इसी कड़ी में बृहस्‍पतिवार को मस्‍क ने क्रिप्‍टोकरेंसी डॉजक्‍वाइन (Dogecoin) के पक्ष में कई ट्वीट कर दिए. इससे इस क्रिप्‍टोकरेंसी (Cryptocurrency) की कीमत में 50 फीसदी से ज्‍यादा का उछाल आ गया. बता दें कि एलन मस्क सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी सक्रिय रहते हैं. ट्विटर (Twitter) पर उनके 4.45 करोड़ फॉलोअर्स हैं.एलन मस्क ने डॉजक्‍वाइन के सपोर्ट में पहले ट्वीट में सिर्फ 'Doge' लिखा. इसके बाद उन्होंने 'Dogecoin is the people's crypto' लिखा. फिर उन्होंने 'No Highs, No Lows, Only Doge' लिखा. इसके बाद इस क्रिप्‍टोकरेंसी की कीमत उछलकर 5 सेंट जा पहुंची. एलन मस्क के ट्वीट्स से पहले यह 3 सेंट पर कारोबार कर रही थी. इससे पहले मस्क ने 20 दिसंबर को भी 'One Word: Doge' ट्वीट किया था. इसके बाद इसकी कीमत में 20 फीसदी बढ़ोतरी हुई थी. साथ ही यह क्रिप्‍टोकरेंसी ट्विटर पर ट्रेंड होने लगी थी.ये भी पढ़ें - केंद्र सरकार 10 एयरपोर्ट निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी में, बंदरगाहों का भी होगा निजीकरण स्‍पेस-एक्‍स (SpaceX) के संस्‍थापक एलन मस्क बिटक्‍वाइन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हाल में सोशल मी‍डिया ऐप क्लबहाउस के साथ इंटरव्यू में उन्‍होंने कहा कि मुझे 8 साल पहले ही यह डिजिटल करेंसी खरीद लेनी चाहिए थी. मस्क ने कहा, 'मुझे अब लगता है कि बिटक्‍वाइन अच्छी चीज है. मैंने इसमें देरी कर दी है, लेकिन मैं बिटक्‍वाइन का सपोर्टर हूं.' दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में जन्मे और पेशे से इंजीनियर एलन मस्क ने गेमस्‍टॉप (Gamestop) के समर्थन में ट्वीट किया और उसके शेयरों में 680 फीसदी से ज्‍यादा उछाल आया. फिर उन्होंने रीटेल बेवसाइट एट्सी (Etsy) के सपोर्ट में पोस्ट किया और कंपनी के शेयरों में 8 फीसदी तेजी आई.