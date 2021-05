एलन मस्क ने ट्विटर पर किया इस संगीत का जिक्र और बढ़ गई Dogecoin की वैल्यू, 22% उछला डॉगकॉइन

How much is that Doge in the window? pic.twitter.com/bxTkWOr50V — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2021

टेस्ला (Tesla) और स्पेसएक्स (SpaceX)के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) का एक ट्वीट क्रिप्टो मार्केट में तहलका मचा देता है. अब मस्क ने क्रिप्टोकरेंसी डॉगकॉइन (Dogecoin) को लेकर एक नया ट्वीट कर दिया, जिसके बाद Dogecoin की वैल्यू में 22 फीसदी का उछाल देखा जा रहा है. दरअसल, एलन मस्क ने अपने ट्वीट में सन् 1950 की एक संगीत का एक लाइन 'How much is that Doge in the window?' लिखा. इसके बाद से ही डॉगकॉइन की कीमतों में तेजी आई है.टेस्ला के सीईओ और अरबपति एलन मस्क के एक ट्वीट के बाद से बिटक्वाइन-डॉगकॉइन समेत क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है. पर्यावरण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि टेस्ला बिटक्वाइन (Bitcoin)को स्वीकार नहीं करेगी. जिसके बाद से ही बिटक्वाइन की कीमतों में गिरावट देखी गई. बिटक्वाइन के अलावा डॉगकॉइन, इथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में भी गिरावट देखी आई. हालांकि, मस्क ने बाद में यह संकेत भी दिया कि बिटक्वाइन से अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेगी. इसके बाद से बिटक्वाइन की कीमत रिकवरी कर रही है.डॉगकॉइन को शुरुआत में महज एक मजाक की तरह लॉन्च कर दिया गया था. मगर आजकल इंटरनेट पर Dogecoin खूब सुर्खियां बटोर रहा है. अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पहली बार डॉगकॉइन 10 सेंट को पार करते हुए रिकाॅर्ड लेवल पर पहुंच गया. डॉगकॉइन का वर्तमान में मार्केट कैप $74.13 बिलियन से अधिक है.