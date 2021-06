एलन मस्क के ट्वीट करने से आसमान छूने लगे Samsung Publishing के शेयर, जानें क्या लिखा ऐसा

नई दिल्ली. पिछले सप्ताह स्पेसएक्स के मालिक और टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क (Elon Musk) के एक ट्वीट से क्रिप्टोकरेंसी 'डॉगक्वाइन' (Dogecoin) में तेजी आई थी. अब मस्क के ट्वीट से दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग पब्लिशिंग (Samsung Publishing) के शेयर आसमान छूने लगे.



दरअसल, बुधवार को वायरल यूट्यूब सॉन्ग बेबी शार्क (Baby Shark) के बारे में के बाद सैमसंग पब्लिशिंग के शेयर में 10 फीसदी तक इजाफा हुआ. सैमसंग पब्लिशिंग के पास बेबी शार्क गाने के निर्माता स्मार्टस्टडी का लगभग 19.43 फीसदी हिस्सा है.



Baby Shark crushes all! More views than humans. https://t.co/48Ol3ZzhjP — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2021

बेबी शार्क गाने की एक वीडियो क्लिप के साथ मस्क ने ट्वीट किया, ''Baby Shark crushes all! More views than humans.'' यानी बेबी शार्क सभी को कुचल देती है! इंसानों से ज्यादा देखे जाने वाली." बता दें कि बेबी शार्क सॉन्ग साल 2018 में यूट्यूब सनसनी बन गई. इसे लगभग 8.7 बिलियन बार देखा जा चुका है और इसने कई हफ्तों तक बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट में जगह बनाई.