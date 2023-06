नई दिल्ली. टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) और मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग (Mark Zuckerberg) ने बीते हफ्ते घोषणा की थी कि वो दोनों केज फाइट करने वाले हैं. इस बीच मस्क ने रूसी-अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक लेक्स फ्रीडमैन (Lex Fridman) के साथ एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया है. फ्रीडमैन ने मस्क की ताकत और कौशल की तारीफ की है तो टेस्ला सीईओ इसे फन बताया.

फ्रीडमैन ने ट्विटर पर ट्रेनिंग सेशन की फोटो शेयर करते हुए कहा, ”मैंने कल कुछ घंटों के लिए एलन मस्क के साथ एक अचानक प्रशिक्षण सत्र किया. मैं पैरों और जमीन पर उनकी ताकत, शक्ति और कौशल से बेहद प्रभावित हूं. यह एपिक था. एलन और मार्क को मार्शल आर्ट्स करते हुए देखना वास्तव में प्रेरणादायक होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वे मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लें, लेकिन केज फाइट न करें तो दुनिया को कहीं बेहतर सेवा मिलेगी.”

इससे पहले फ्रीडमैन ने मार्क जुकबर्ग के साथ भी जू-जित्सु की ट्रेनिंग का भी वीडियो शेयर किया था.

