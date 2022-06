एलन मस्क ने दी धमकी, कहा- फेक अकाउंट की दें जानकारी, वरना ट्विटर डील होगी कैंसिल

नई दिल्ली. दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अमेरिकी इलेक्ट्र‍िक कार कंपनी टेस्ला (Tesla) के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ट्विटर डील को कैंसिल कर सकते हैं. मस्क का मानना है कि सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर (Twitter) स्पैम और फेक अकाउंट्स के बारे में जानकारी नहीं देकर उनके मर्जर एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रहा है. बता दें कि मस्क ने पिछले दिनों लगभग 44 अरब डॉलर में माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण करने की घोषणा की थी.

डेटा छिपाने का लगाया आरोप

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, मस्क ने ट्विटर पर अपने डेटा छिपाने का आरोप लगाया है. मस्क के वकीलों ने सोमवार को ट्विटर के नाम लिखी एक चिट्ठी में डील कैंसिल करने की धमकी दी है. यह चिट्ठी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी (SEC) में ट्विटर की सोमवार की फाइलिंग में शामिल है. चिट्ठी में कहा गया है कि मस्क ने 9 मई से लेकर अब तक बार-बार फेक अकाउंट्स के बारे में जानकारी मांगी, ताकि वे इस बात का आंकलन कर सकें कि ट्विटर के कुल 229 मिलियन एकाउंट्स में कितने फेक हैं. लेकिन सोशल मीडिया कंपनी ने उन्हें यह जानकारी मुहैया नहीं कराई.

Musk threatens to call off USD 44 billion acquisition of Twitter, accusing company of hiding data about fake user accounts, reports AP

