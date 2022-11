नई दिल्‍ली. एलन मस्‍क (Elon Musk) ने जब से ट्विटर (Twitter) का अधिग्रहण किया है, तब से ही वे इस सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म पर कोई न कोई बदलाव कर रहे हैं. ट्विटर के बड़ी संख्‍या में कर्मचारियों को निकालने के बाद अब कई देशों में ट्विटर के बहुत ज्‍यादा धीमे (Slow) होने की खबरें आ रही हैं. अब एलन मस्‍क ने ट्विटर के स्‍लो होने पर यूजर्स से माफी मांगी है. इसके साथ ही, एक ट्वीट में उन्‍होंने कहा कि ट्विटर बहुत जल्द माइक्रोब्लॉगिंग साइट का उपयोग करने वाली फर्मों के लिए एक नई सुविधा लेकर पेश होगा.

गौरतलब है कि एलन मस्क ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद से ही अपना काफी समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दे रहे हैं. ट्विटर से जुड़े बड़े अपडेट वे खुद ही ट्विट करके दुनियों को दे रहे हैं. एलन मस्‍क के ट्विटर पर उनके 115 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं. ट्विटर का अधिग्रहण करने से पहले भी मस्‍क ट्विटर पर काफी सक्रिय थे. उनके ज्‍यादातर ट्वीट सुर्खियों में रहते थे.

Btw, I’d like to apologize for Twitter being super slow in many countries. App is doing >1000 poorly batched RPCs just to render a home timeline!

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2022