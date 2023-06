नई दिल्‍ली. छंटनी का दौर, स्‍लो हायरिंग और कम पैकेज जैसी चुनौतियों से जूझ रहे युवाओं के सामने एक नई समस्‍या खड़ी हो रही है. अभी तक कैंपस सेलेक्‍शन होने पर खुशी जता रहे कॉलेज अब नौकरियां मिलने पर युवाओं से सैलरी में हिस्‍सा मांग रहे हैं. जी हां, आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा लेकिन कई युवाओं ने सोशल मीडिया पर इस तरह का पोस्‍ट करके अपनी पीड़ा बयान की है. ऐसा पहली बार सुनने में आया है, जब कोई कॉलेज प्‍लेसमेंट के बदले अपने छात्रों से फीस वसूल रहा हो.

यह मामला है भारत का आईटी सिटी कहे जाने वाले बैंगलोर की. जहां पहले लाखों रुपये लेकर इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले कॉलेज अब प्‍लेसमेंट फीस वसूल रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्‍ट के अनुसार, बैंगलोर का यह इंजीनियरिंग कॉलेज प्‍लेसमेंट होने पर अपने छात्रों से ‘प्‍लेसमेंट सेल फीस’ के रूप में सैलरी का 2.1 फीसदी हिस्‍सा मांग रहा है. PurpleRageX नाम से टि्वटर अकाउंट चला रहे यूजर ने कॉलेज की ओर से फीस की डिमांड करने वाले लेटर का स्‍क्रीनशॉट भी पोस्‍ट किया है.

“Placement Cell Fee” , something new in the town#university pic.twitter.com/vvhvqbvBRT

— Sunil Barsaiyan (@sunil_barsaiyan) June 19, 2023