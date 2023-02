नई दिल्‍ली. पीएफ खाताधारकों (EPF Account Holders) को करीब एक साल से ब्‍याज के पैसों का इंतजार है. सूत्रों की मानें तो अब ये इंतजार खत्‍म होने वाला है और होली से पहले खाताधारकों को ब्‍याज का पैसा मिल जाएगा. सरकार ने वित्‍तवर्ष 2021-22 के लिए पीएफ खाते पर 8.10 फीसदी ब्‍याज देना तय किया है, लेकिन एक साल पहले इस पर फैसला किए जाने के बावजूद अभी तक ब्‍याज पैसा खाते में नहीं आया है.

मनीकंट्रोल के मुताबिक, देश के 6 करोड़ से ज्‍यादा पीएफ खाताधारकों को अपने ब्‍याज के पैसों का इंतजार है. सरकार ने बजट भी पेश कर दिया है, लेकिन पीएफ के ब्‍याज को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो होली से पहले यानी फरवरी के आखिर तक पीएफ खाते में ब्‍याज का पैसा भेज दिया जाएगा. गौरतलब है कि वैसे तो पीएफ का ब्‍याज आने में हर साल देरी होती है, लेकिन यह नवंबर-दिसंबर तक आ जाता है. इस बार ब्‍याज भुगतान में रिकॉर्ड देरी हो रही है और वित्‍तवर्ष बीतने को है, लेकिन अभी तक ब्‍याज क्रेडिट नहीं हुआ है.

क्‍या बोला EPFO

कई खाताधारक टि्वटर पर भी ईपीएफओ से खाते में ब्‍याज का पैसा आने को लेकर सवाल पूछ रहे हैं. इस पर EPFO ने रेप्‍लाई भी किया है. EPFO ने जवाब दिया, ‘डियर खाताधारक, ब्‍याज के भुगतान की प्रकिया चल रही है. जल्‍द ही यह आपके खाते में दिखाई देने लगेगा. ब्‍याज जब भी दिया जाएगा आपको पूरा मिलेगा और किसी भी खाताधारक को नुकसान नहीं होगा. ब्‍याज को लेकर देरी होने पर भी किसी को कोई नुकसान नहीं होगा.’

Dear member, the process of crediting interest is ongoing and it will get reflected into your account soon. Whenever the interest is credited, it will be paid in full. There will be no loss of interest.

