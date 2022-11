EPFO News: रोजगार को लेकर आई अच्छी खबर, सितंबर में ईपीएफओ से जुड़े 16.82 लाख सब्सक्राइबर्स

नई दिल्ली. देश में रोजगार को लेकर अच्छी खबर सामने आई है. रिटायरमेंट फंड बॉडी एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ (EPFO) ने नेट बेसिस पर सितंबर 2022 में 16.82 लाख सदस्य जोड़े हैं. यह संख्या सितंबर 2021 की तुलना में 9.14 फीसदी ज्यादा है. लेबर मिनिस्ट्री (Labour Ministry) ने रविवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी.

इसके मुताबिक करीब 2,861 नए प्रतिष्ठानों ने अपने कर्मचारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी कवर सुनिश्चित करते हुए ईपीएफ और एमपी एक्ट, 1952 (Employees’ Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ) का अनुपालन शुरू किया है. ईपीएफओ के मुताबिक नियमित वेतन पर रखे गए कर्मचारियों (पेरोल) की संख्या सालाना आधार पर सितंबर 2022 के दौरान 21.85 फीसदी ज्यादा रही. सितंबर के दौरान कुल 16.82 लाख मेंबर्स में से लगभग 9.34 लाख नए मेंबर्स पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं.

#EPFO adds 16.83 lakh net subscribers, around 9.34 lakh new members, during September 2022#SocialSecurity #AmritMahotsav @byadavbjp @Rameswar_Teli @LabourMinistry @PIB_India @MIB_India

For more details: https://t.co/ow8hoCV1O2…

Payroll data link: https://t.co/v76EEuj8R7…

— EPFO (@socialepfo) November 20, 2022