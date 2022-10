EPFO News: रोजगार को लेकर आई अच्छी खबर, अगस्त में ईपीएफओ से जुड़े 16.94 लाख सब्सक्राइबर्स

नई दिल्ली. देश में रोजगार को लेकर अच्छी खबर सामने आई है. पहली बार नौकरी चाहने वाले बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र के वर्कफोर्स इसमें शामिल हो रहे हैं. दरअसल, दरअसल, रिटायरमेंट फंड बॉडी एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ (EPFO) ने अगस्त 2022 में 16.94 लाख सदस्य जोड़े हैं. यह संख्या अगस्त 2021 की तुलना में 14.4 फीसदी ज्यादा है.

ईपीएफओ के गुरुवार को जारी नियमित वेतन पर रखे गये कर्मचारियों (पेरोल) के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त के दौरान कुल 16.94 लाख सदस्यों में से लगभग 9.87 लाख नए सदस्य पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं. इस दौरान जोड़े गए 9.87 लाख नए सदस्यों में से लगभग 58.32 फीसदी 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के हैं.

EPFO adds 16.94 lakh net subscribers, around 9.87 lakh new members, during August 2022

