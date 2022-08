EPFO News: रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर, जून में ईपीएफओ से जुड़े 18.36 लाख नेट सब्सक्राइबर्स

नई दिल्ली. रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर है. दरअसल, रिटायरमेंट फंड बॉडी एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ (EPFO) ने जून 2022 में 18.36 लाख नए सब्सक्राइबर्स जोड़े. यह संख्या एक साल पहले के समान महीने में जोड़े गए 12.83 लाख नेट नए सब्सक्राइबर्स की तुलना में 43 फीसदी ज्यादा है. ये आंकड़े देश में संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति को बयां करते हैं.

मई 2022 की तुलना में 9.21 फीसदी बढ़ी है नेट मेंबर की संख्या

श्रम मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि वेतन पर रखे गये कर्मचारियों (पेरोल) को लेकर ईपीएफओ के आंकड़ों के मुताबिक जून 2022 में 18.36 लाख नेट मेंबर इस प्रोविडेंट फंड बॉडी से जुड़े. इस साल जून में जोड़े गए नेट मेंबर की संख्या मई 2022 की तुलना में 9.21 फीसदी बढ़ी है.

The provisional payroll data of EPFO released on 20th August, 2022 highlights that EPFO has added 18.36 lakh net members in the month of June, 2022.

Read details:https://t.co/afrlCaDRJg

— PIB India (@PIB_India) August 20, 2022