आपके PF के पैसे पर आ सकता है संकट अगर शेयर किया इनमें से कोई नंबर, EPFO ने जारी की ये सूचना

नई दिल्ली. अगर आप भी PF खाताधारक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि ने अपने सभी ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है. EPFO ने अपने 6 करोड़ PF खाताधारकों को निजी जानकारी और किसी भी तरह के ऐप को डाउनलोड को लेकर अलर्ट किया है. EPFO ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है.

किसी भी नौकरी पेशा शख्‍स के लिए उसके प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ की रकम सबसे अहम होती है. यह रकम भविष्‍य को सुरक्षित रखने का सबसे अहम फंड है. इसमें पैसा तो जमा होता ही है, साथ ही उस पीएफ पर ब्याज भी मिलता है. ऐसे में आपको अपने पीएफ के पैसे को लेकर बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है.

जानिए क्या कहा EPFO ने

EPFO ने अपने अकाउंट होल्डर्स को किसी भी फर्जी कॉल से सतर्क रहने की सलाह दी है. ईपीएफओ ने अलर्ट में कहा है, ” ईपीएफओ कभी भी फोन कॉल पर अपने खाताधारकों से यूएएन नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर या बैंक डिटेल नहीं मांगता है और न ही EPFO अपने अकाउंट होल्डर को कोई फोन कॉल करता है.”

#EPFO never asks its members to share their personal details like Aadhaar, PAN, UAN, Bank Account or OTP over phone or on social media.#SocialSecurity #ईपीएफ@byadavbjp @Rameswar_Teli @PMOIndia @PIB_India @PIBHindi @MIB_India @DDNewslive @airnewsalerts @mygovindia @PTI_News pic.twitter.com/kG6UQ5O3mb

— EPFO (@socialepfo) October 23, 2021