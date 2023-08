नई दिल्‍ली. नौकरीपेशा हर कर्मचारी को हर साल अपने पीएफ खाते में ब्‍याज (PF Account Interest) आने का इंतजार रहता है. वैसे तो सरकार और कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने वित्‍तवर्ष 2022-23 के लिए पीएफ खाते पर ब्‍याज दर बढ़ा दी है. इस बार पीएफ खाताधारकों को 8.15 फीसदी की दर से ब्‍याज दिया जाएगा. लेकिन, दिक्‍कत ये है कि अभी तक ज्‍यादातर खाताधारकों को ब्‍याज नहीं मिला है. इस बारे में कई यूजर्स टि्वटर पर ईपीएफओ से सवाल भी पूछ रहे हैं.

दरअसल, पीएफ खाते पर ब्‍याज 31 मार्च 2023 तक जमा पैसों पर ही दिया जाना है. बावजूद इसके 5 महीने बीत जाने पर भी अब तक बहुत से खाताधारकों को ब्‍याज का पैसा नहीं मिला है. इस बारे में जब लोगों ने टि्वटर पर ईपीएफओ से सवाल पूछा तो जवाब में काफी उम्‍मीद मिली. हालांकि, लोगों का गुस्‍सा कम नहीं हो रहा और वे लगातार पीएफ पर ब्‍याज को लेकर सवाल पूछ रहे हैं.

@epfoaindia When are we planning to credit the interest amount on our EPF wages? @nsitharaman We have not received our interest amounts yet! Any light on this context?! @nsitharamanoffc @PMOIndia @IncomeTaxIndia #PPF #EPF

लोगों में दिख रहा गुस्‍सा

टि्वटर पर @rakeshkumarg17 अकाउंट से एक यूजर ने पूछा कि आखिर क्‍यों ईपीएफ डिपार्टमेंट हर साल ऐसा ही करता है. संगठन सिर्फ ब्‍याज क्रेडिट करने का गाना गाता रहता है, जबकि कभी भी इसे समय पर खाते में नहीं डालता है. अगर कोई कंपनी पीएफ में पैसे डालने में देरी करती है तो उस पर पेनाल्‍टी लगाई जाती है, लेकिन खुद देर से ब्‍याज जमा करने पर कोई जुर्माना नहीं भरते हैं.

@socialepfo @LabourMinistry @FinMinIndia @mygovindia

Did the fiscal responsibility reach of making $5 trillion economy alive??that you are not even responsible to credit epf interest on time?? What will be the penalty impose on epf??

So there is no sysstum?

#epfo#interest

— Nikhil Shah (@imphantush) August 19, 2023