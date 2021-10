EPFO में कैसे दर्ज करें ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन, जानें पूरी प्रक्रिया

EPFO News: इन दिनों ऑफिस से लगातार मैसेज आ रहा है कि ईपीएफओ में अगर आपने नॉमिनेशन नहीं कराया हुआ है तो इसे फौरन करा लें. उधर, ईपीएफओ ने ग्राहकों को ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन कराने को कहा है.

EPFO ने एक ट्वीट में अपने ग्राहकों को ऑनलाइन e-nomination जमा कराने की सुविधा के बारे में बताया है. EPFO ने अपने ट्वीट में लिखा है, “सदस्य को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए ई-नॉमिनेशन की सुविधा का लाभ उठाना चाहिए. प्रोविडेंट फंड (PF), पेंशन और इंश्योरेंस सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए आज ही अपना ई-नॉमिनेशन (e-nomination) फाइल करें.”

EPFO का कहना है कि सब्सक्राइबर को अपनी पत्नी, बच्चों और माता-पिता का ध्यान रखने के लिए और ऑनलाइन पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस के माध्यम से उनकी सुरक्षा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करना बेहद जरूरी होता है.

ईपीएफओ ने ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन का पूरा तरीका एक वीडियो जारी करके बताया है.

ईपीएफओ में ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर विजिट करना होगा. वेबसाइट पर आपको अपना पेज खोलने के लिए अपना UAN नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

Members should file e-Nomination today to provide #SocialSecurity to their families. Follow these easy steps to file EPF/EPS nomination #digitally.

Link:- https://t.co/91gAey9WZ0#SocialSecurity #EPF #PF #EDLI #Pension #ईपीएफओ #ईपीएफ

— EPFO (@socialepfo) October 12, 2021