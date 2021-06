अगर भूल गए हैं UAN तो भी घर बैठे चेक कर सकते हैं पीएफ अकाउंट बैलेंस और निकाल सकते हैं पैसे, जानें पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली. कोरोना संकट के बीच अगर आपको अपने प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) से रकम निकालनी हो और आप यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) भूल गए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इसके लिए अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव किए हैं, जिससे अकाउंटहोल्डर बिना यूएएन के भी अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक (PF Balance Check) कर सकते हैं. यही नहीं जरूरत पड़ने पर यूएएन के बिना अपने अकाउंट से पैसे भी निकाल सकते हैं. बता दें कि यूएएन 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है, जो ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को आवंटित किया जाता है. यह नंबर कभी नहीं बदलता है. आइए जानते हैं कि बिना यूएएन नंबर के कैसे अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करने के साथ ही रकम निकाली जा सकती है.



सब्‍सक्राइबर्स ऐसे चेक करें पीएफ बैलेंस



>> UAN के बिना पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले epfindia.gov.in पर जाकर लॉग-इन करें.



>> इसके बाद होम पेज पर दिए गए Click Here to Know your EPF Balance के लिंक पर क्लिक करें.>> सिस्टम आपको epfoservices.in/epfo/ पर रीडायरेक्ट कर देगा. फिर आपको Member Balance Information टैब पर क्लिक करना होगा.



>> इसके बाद मेंबर को अपना राज्य चुनना होगा और अपने ईपीएफओ ऑफिस लिंक पर क्लिक करना होगा.



>> इसके बाद पीएफ अकाउंट नंबर, नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करने को कहा जाएगा.



>> सभी जानकारियां भरकर Submit पर क्लिक करें. स्क्रीन पर पीएफ बैलेंस दिख जाएगा.



कैसे पीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं पैसे



ईपीएफओ सब्सक्राइबर अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा रिटायरमेंट के बाद या कम से कम 2 महीने बेरोजगार रहने पर ही निकाल सकता है. वहीं, 1 महीने तक बेरोजगार रहने पर कुल पीएफ अमाउंट की 75 फीसदी रकम निकाली जा सकती है. आइए जानते हैं कि अगर आपके पास यूएएन है या नहीं है तो पैसे निकालने के लिए कैसे अप्‍लाई कर सकते हैं.



निकासी के लिए ऐसे करें ऑनलाइन अप्‍लाई



>> ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.



>> अपना यूएएन (UAN) नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करें. मैनेज (Manage) पर क्लिक करें.



>> केवाईसी (KYC) ऑप्शन पर अपनी जानकारी चेक कर लें. ऑनलाइन सर्विस (Online Services) पर क्लिक करें. एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा.



>> इसमें क्लेम (Claim) पर क्लिक करें. अपने क्लेम फॉर्म को सबमिट करने के लिए Proceed For Online Claim पर क्लिक करें.



>> I Want To Apply For में जाएं. इसमें full EPF Settlement, EPF Part withdrawal (loan/advance) या pension withdrawal के ऑप्शन को चुनें. इसे भरने के करीब 5 से 10 दिन में ईपीएफओ पर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे. इसकी जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS से मिल जाएगी.



बिना यूएएन ऐसे भी निकाल सकते हैं पैसे



बिना यूएएन के पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए सब्सक्राइबर्स को पीएफ निकासी फॉर्म भरना होगा. उसे स्थानीय पीएफ ऑफिस में जमा करना होगा. मेंबर को इसके लिए ऑनलाइन आधार बेस्ड क्लेम फॉर्म या नॉन-आधार क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना होगा. इस फॉर्म को भरकर यूजर अपने पीएफ अकाउंट से आंशिक या पूरा पैसा निकाल सकते हैं.